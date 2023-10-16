ента новостей

21:29
Выставка фоторабот известного кинооператора Дмитрия Долинина - «Пунктир»
17:51
Волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти начали новый сезон Суперлиги с побед
17:33
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на 7 дней ограничат пропускную способность
17:27
В Петербурге пройдет ежегодная акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей»
17:19
В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП
14:11
На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина
13:01
В центре водных видов спорта «Невская волна» отремонтировали прыжковый бассейн
12:51
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину
12:48
В Кировском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:44
В Гатчине конфликт на парковке закончился стрельбой из травмата
12:41
В Московсом районе задаржали похитителя «Лада Приоры»
12:38
Россиян предупреждают о новой уловке телефонных аферистов
12:35
В Петербурге задержали лжегазовщика, обокравшего пенсионерку
12:30
На трассе«Скандинавия» три раза полностью перекроют движение
12:27
В центре Петербурга конфликт отца с сыном закончился поножовщиной
01:39
Красноярский «Сокол» крупно победил петербургское хоккейное «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ – 4:1, впереди у динамовцев – выезд в Норильск
01:13
«Звезда» Дмитрия Комбарова разгромлена володогскими динамовцами со счётом 1:4, петербургское футбольное «Динамо» проиграло третий матч подряд
00:48
Вратарь «СКА-1946» Герасимюк не пропустил от «Русских Витязей», а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила клуб из Бобруйска
20:51
«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев
18:08
«СКА-Нева» в очередном матче чемпионата ВХЛ проиграла «Зауралью» со счётом 1:2, единственную шайбу забросил Матвей Кабуш
17:33
Волейбольная «Ленинградка» легко победила в Минске, лучшую результативность показали Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
11:58
Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам миллион рублей
11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
11:40
В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки
11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
22:41
Баскетбольный «Зенит» победил «Астану» на стадионе «Велотрек Сарыарка» со счётом 78:69, Хэмм набросал бывшему клубу 20 очков
17:33
В Красногвардейском районе задержали дроп-курьра, забравшего у пенсионерки 1млн рублей
17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
17:17
В Калининском районе иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка фоторабот известного кинооператора Дмитрия Долинина - «Пунктир»

Выставка фоторабот известного кинооператора Дмитрия Долинина - «Пунктир»

0
12
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Ленфильм
На «Ленфильме» откроется выставка фотографий Дмитрия Долинина - «Пунктир»

Выставка фотографий под названием "Пунктир" от известного оператора и кинорежиссера Дмитрия Долинина, который также является Заслуженным деятелем искусств РСФСР, Членом Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел", откроется 19 октября в 16:00 на «Ленфильме». Выставка организована при поддержке Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Дмитрий Долинин – легенда "Ленфильма". Он начал свою карьеру в 1961 году, присоединившись к киностудии после окончания операторского факультета ВГИКа. В начале он работал ассистентом на фильме "Полосатый рейс". В своей долгой карьере он снял фильмы со многими классическими режиссерами отечественного кинематографа, такими как Геннадий Полока, Глеб Панфилов, Виталий Мельников, Динара Асанова, Илья Авербах, Иосиф Хейфиц, Игорь Масленников, Валерий Огородников и многие другие. Некоторые из его известных работ включают "Республику ШКИД", "В огне брода нет", "Начало", "Мама вышла замуж", "Не болит голова у дятла", "Чужие письма", "Ключ без права передачи", "Фантазии Фарятьева", "Красное небо. Черный снег" и многие другие. Позже он сам стал режиссером и снял несколько фильмов, включая "Сентиментальное путешествие на картошку", "Убегающий август", "Миф о Леониде", "Колечко золотое, букет из алых роз" и другие. Кроме кино Дмитрий Долинин также занимается фотографией и даже сыграл роль императора Павла Первого в фильме Сергея Соловьева "Асса" в 1987 году.

Выставка его фотографий будет продолжаться до 19 декабря, и вход на нее бесплатный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-08-2022, 17:55
Ко Дню Государственного флага России в Историческом парке откроется мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
11-10-2023, 17:06
Выставка Светозарова в рамках Ленфильм-клуба «Другие могут быть другими»
10-11-2022, 10:54
Белла Маневич. Выставка к 100-летию
17-08-2023, 16:39
Выставку к 100-летию Исаака Шварца продлили до 1 октября
8-11-2019, 11:41
Выставка «Русский ларец – Шкатулка для драгоценностей»
3-12-2014, 07:16
Выставка посвященная 50-летию киноленты «Гамлет»

Происшествия на дорогах

0
56
Сегодня, 17:19
В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП
0
127
Сегодня, 14:11
На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина
0
135
Сегодня, 12:51
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину
0
99
Сегодня, 12:48
В Кировском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
Наверх