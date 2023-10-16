Выставка фоторабот известного кинооператора Дмитрия Долинина - «Пунктир»

Выставка фотографий под названием "Пунктир" от известного оператора и кинорежиссера Дмитрия Долинина, который также является Заслуженным деятелем искусств РСФСР, Членом Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной Академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел", откроется 19 октября в 16:00 на «Ленфильме». Выставка организована при поддержке Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Дмитрий Долинин – легенда "Ленфильма". Он начал свою карьеру в 1961 году, присоединившись к киностудии после окончания операторского факультета ВГИКа. В начале он работал ассистентом на фильме "Полосатый рейс". В своей долгой карьере он снял фильмы со многими классическими режиссерами отечественного кинематографа, такими как Геннадий Полока, Глеб Панфилов, Виталий Мельников, Динара Асанова, Илья Авербах, Иосиф Хейфиц, Игорь Масленников, Валерий Огородников и многие другие. Некоторые из его известных работ включают "Республику ШКИД", "В огне брода нет", "Начало", "Мама вышла замуж", "Не болит голова у дятла", "Чужие письма", "Ключ без права передачи", "Фантазии Фарятьева", "Красное небо. Черный снег" и многие другие. Позже он сам стал режиссером и снял несколько фильмов, включая "Сентиментальное путешествие на картошку", "Убегающий август", "Миф о Леониде", "Колечко золотое, букет из алых роз" и другие. Кроме кино Дмитрий Долинин также занимается фотографией и даже сыграл роль императора Павла Первого в фильме Сергея Соловьева "Асса" в 1987 году.

Выставка его фотографий будет продолжаться до 19 декабря, и вход на нее бесплатный.