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Питерец.ру » Культура » Лучших кинематографов назовут в Ленфильме

Лучших кинематографов назовут в Ленфильме

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Опубликовал: Вадик Котов
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В кинозале киностудии «Ленфильм» состоится церемония награждения победителей кинофестиваля «Русское элементарное кино» [REC]

9 декабря в 14:00 в кинозале киностудии «Ленфильм» (Каменноостровском пр., 10) состоится торжественная церемония награждения победителей Всероссийского патриотического кинофестиваля «Русское элементарное кино» [REC].

Номинантами фестиваля стали молодые талантливые люди из разных городов России, включая Барнаул, Евпаторию, Калугу, Краснодар, Москву, Нефтекамск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Уфу и Ялту.

Лучшие работы в семи номинациях — лучший документальный, патриотический, игровой короткометражный и полнометражный фильмы, а также телевизионный репортаж, экспериментальное видео и лучший музыкальный клип — будут выбраны и отмечены на церемонии.

В этом году на церемонии планируется присутствие известных представителей киноиндустрии, таких как продюсер, актер, режиссер и сценарист Иван Архипов, музыкальный исполнитель Ник Черников, композитор Мурат Кабардоков и доктор философских наук, киновед, автор книг о кино и философии, директор кинофестиваля "Киноликбез" Вячеслав Корнев.

Также в рамках мероприятия режиссер Иван Архипов представит свой новый фильм под названием «Папу маме заверните». Главная героиня — дочка учительницы и растет без отца. Под Новый год она решает порадовать маму и исполнить ее заветное желание, подарив ей необычный подарок — ужин со «звездой» (с любимым актером мамы). Девочка находит праздничное агентство, которое готово воплотить ее идею. Но есть одна проблема: стоимость такого подарка — сумма с пятью нулями. Тем временем до Нового года остается три месяца. В главных ролях киноленты: Дмитрий Нагиев, Катерина Шпица, Виталия Корниенко, Анна Хилькевич, Роман Попов, Даяна Гудз, Максим Титов, Надежда Сысоева, Бесо Гатаев, Сергей Астахов.

Посетить это уникальное событие смогут все желающие, предварительно зарегистрировавшись по ссылке: https://vk.cc/csOik2.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Ленфильм
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