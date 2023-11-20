Фотоэкспозиция «Кадр №2. RGB+»

24 ноября в 19:00 в музее современного искусства АРТМУЗА на 13 линии В.О., 70 начнет работу фотоэкспозиция под названием "Кадр 2. RGB+".

Эта выставка является продолжением творческого сотрудничества между музеем и журналом "АРТиКУЛ", авторским изданием о фото- и киноискусстве. В фотографии существуют привычные жанровые деления, такие как портрет, натюрморт, пейзаж, которые являются общими начальными принципами. Однако можно сделать главным сюжетом фотографии свет или тень, тональные или атмосферные явления, а также группировать изображения по совершенно иным признакам, например, по доминирующей цветовой гамме.

На выставке "Кадр 2. RGB+" будут представлены фотоработы, отобранные на основе четырех доминирующих цветов в изображении: красного, синего, желтого и зеленого.

Мы не будем углубляться в подробности значения и влияния каждого цвета на зрителя, так как это в значительной степени субъективно. Однако объективно можно отметить, что красный цвет обычно ассоциируется с запретом, а зеленый - с разрешением.

При создании экспозиции мы в меньшей степени опирались на психологию цветов, а больше думали об их эстетической и визуальной составляющей. Иногда, чтобы глубже погрузиться в тему, полезно усложнять обстоятельства и сужать рамки условий игры. Предлагаемые авторами работ обстоятельства - это доминирующий цвет в изображении, который определяет эстетическую нагрузку.

Открытие выставки "Кадр 2. RGB+" состоится 24 ноября в 19:00, а продолжительность экспозиции будет до 27 января.

ээВход на выставку, как всегда, будет свободным.