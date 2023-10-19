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Питерец.ру » Культура » Читка пьесы «Пусть только тебе будет хорошо...»

Читка пьесы «Пусть только тебе будет хорошо...»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
museum-xxvek.ru
Литературный музей «ХХ век» приглашает на авторско-режиссерскую читку пьесы «Пусть только тебе будет хорошо...»

26 октября в 19:00 на площадке «Ловцы слов» Литературного музея «ХХ век» состоится авторско-режиссерская читка пьесы Анны Кузнецовой «Пусть только тебе будет хорошо...» по материалам переписки Максима Горького и актрисы Марии Андреевой.
Литературный театр Олега Попова предлагает зрителям стать участниками внутреннего, рабочего процесса над созданием спектакля. Пьесу, построенную в форме диалога между Горьким и Андреевой, представят автор выдающихся моноспектаклей «Одесские рассказы» и «Московская дьяволиада», актер и режиссер Олег Попов, и  автор пьесы Анна Кузнецова.
Об авторе: Анна Адольфовна Кузнецова – писатель, автор книг «Тайны гримерных комнат» и «Тайны гримерных комнат – 2», «В поисках счастью». Остроумный и подчас резкий театральный критик. В ее пьесе «Пусть только тебе будет хорошо...» – сплав документальности и художественного вымысла.
Мероприятие проходит в рамках фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте», организатором которого является Государственный литературный музей «ХХ век». В этом году фестиваль приурочен к 155-летию Максима Горького.
26 октября, 19:00.
Адрес: ул. Садовая, 17, Большой Гостиный Двор, Садовая линия, 2 этаж.
Билеты на сайте музея.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
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