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Питерец.ру » Культура » Прогулка по Петербургу на языке Игры Престолов

Прогулка по Петербургу на языке Игры Престолов

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Опубликовал: Вадик Котов
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ROOF FEST
Чат-бот с разговорником на дотракийском языке для прогулок по Петербургу запустил музыкальный фестиваль ROOF FEST.

2 сентября музыкальный фестиваль концертов на крыше ROOF FEST закрывает сезон грандиозным шоу саундтреков «Игра престолов» в исполнении симфонического оркестра Imperial Orchestra Virtuoso. Специально к этому концерту команда фестиваля подготовила для петербуржцев бот-разговорник на дотракийском языке для прогулок по городу, в котором, по случаю концерта, ожидается прилив волшебных сил, драконов и волшебников. С помощью разговорника можно будет без труда установить правильную коммуникацию между носителями петербургского и дотракийского языка. Например, бот поможет поддержать разговор о разводке мостов или строительстве станции метро «Театральная»‎.

Один из последних концертов сезона ROOF FEST перенесет слушателей в захватывающий мир средневековья и фэнтези, где королевские баталии и подвиги героев сошли со страниц книг на экраны кинотеатров.

На крыше в Петербурге 2 сентября прозвучит музыка из «Игры Престолов»,«Ведьмака», «Хода королевы», «Властелина Колец», «Пиратов Карибского моря», «Храброго сердце» и других популярных фильмов и сериалов.

Билеты на концерт 2 сентября.

Концерты 12-го сезона ROOF FEST проходили в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступили Дима Билан, SALUKI, Ева Польна, Thomas Mraz, Лолита, Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», STIGMATA, Markul, ПНЕВМОСЛОН и другие артисты. 

Imperial Orchestra Virtuoso в Санкт-Петербурге 

2 сентября в 20:00

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ROOF FEST
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