Концерт в честь 75-летия со дня рождения Михаила Задорнова

В лирико-драматическом театре «НЕОЛИРА» 21 июля состоится эксклюзивный концерт «Смех – всему голова!», посвященный 75-летию Михаила Задорнова. Уютный праздничный вечер, наполненный сатирой и меткими монологами знаменитого комедианта в исполнении писателя и композитора Антона Тарасова, обещает укорениться в памяти каждого зрителя.

Михаил Задорнов – пожалуй, один из самых известных советских и российских комиков. Его остроумные монологи, пышущие сарказмом и национальной самоиронией, не только смешили, но и заставляли задуматься. Задорнов обладал уникальным стилем и умел изящно обернуть юмором критику социальной и политической жизни Родины. Его творческое наследие пестро и бессмертно.

Именно для того, чтобы позволить прекрасному прошлому на мгновение стать настоящим, в честь 75-летия со дня рождения Михаила Задорнова со сцены театра «НЕОЛИРА» вновь прозвучат его монологи, рассказы и фельетоны. Стать голосом талантливого комика предстоит его не менее талантливому коллеге Антону Тарасову.

Антон Юрьевич Тарасов — удивительный пример творческой многогранности. В дипломе – психолог, а в жизни: писатель (на его счету роман «Ирония фарта», трёхтомник «Карельская сага» и другие произведения), композитор с сотней известных хитов и искусный сатирик, умело рисующий улыбки на хмурых лицах. Свой сатирический вкус и чувство юмора Антон перенял у Михаила Задорнова. Антон также является основателем и художественным руководителем театра «НЕОЛИРА», с 2019 года радующего своих зрителей яркими и запоминающимися мероприятиями.

Именно Антон Тарасов на сцене своего театра возродит живые шутки и дух Михаила Николаевича Задорнова.

Остроумные монологи Задорнова, живое исполнение Антона Тарасова, теплая атмосфера театра «НЕОЛИРА», включённый в стоимость билета напиток, хорошее настроение и повод посмеяться ждут вас 21 июля в 19:00 на Набережной канала Грибоедова, 102Б.

Билеты можно приобрести на сайте театра «НЕОЛИРА»: https://neolira.ru/poster и в театральных кассах Санкт-Петербурга.