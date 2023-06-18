В БДТ им. Товстоногова 18 июня – спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым и Агриппиной Стекловой

В Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова в воскресенье состоится постановка по пьесе американского драматурга Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» (1962). «Питерец.ру» увидел на сайте БДТ слово «премьера», в данном случае речь идёт о режиссёрской интерпретации Даниила Чащина давно известного творения. Данная постановка – вторая режиссёрская работа Чащина в Театре Наций, а генеральным партнёром петербургских гастролей выступил один из крупнейших российских банков. Гастроли поддержало и министерство культуры РФ.

В главных ролях в сегодняшнем спектакле заняты Евгений Миронов (Джордж) и Агриппина Стеклова (Марта). Миронов – народный артист России (звание присвоено 19 лет назад), художественный руководитель Театра Наций в Москве. Агриппина Стеклова – заслуженная артистка РФ, дочь народного артиста России Владимира Стеклова. Помимо них задействованы Александр Новин (Ник) и Мария Смольникова (Ханни).

В аннотации к спектаклю пьеса Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» названа абсолютным хитом Бродвея 60-х годов прошлого века, а сам драматург – мастером театрального «абсурдизма». На эту пьесу режиссёром Майком Николсом был снят фильм с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном в главных ролях.