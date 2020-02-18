Светлана Крючкова отметит 70-летний юбилей гастролями в Москве

В июне 2020 года впервые за 30 лет БДТ им. Товстоногова привезет в Москву спектакли с участием Светланой Крючковой. Петербургские постановки, в которых народная артистка исполняет главные роли, примет на свой сцене МХАТ им. Горького. Гастроли приурочены к 70-летнему юбилею актрисы

Всего в рамках гастролей будет представлено два спектакля в постановке Романа Мархолиа - «Игрок и «Жизнь впереди». Обе постановки являются абсолютными театральными бестселлерами.

Светлана Крючкова впервые за 30 лет выйдет на театральную сцену в Москве.

«Последний раз со спектаклями БДТ я была в Москве в 1976-77 годах – мы играли «Тихий Дон» в театре Моссовета и «Фантазии Фарятьева» в театре им. Пушкина. Был большой интерес к гастролям, очень большой. А после смерти Товстоногова больше не играла в Москве. Помню при Темуре Нодаровииче Чхеидзе должны были играть «Вассу Железнову» в Малом театре. Я уже пригласила гостей, но за неделю до начала все отменили. И вот теперь, спустя столько лет, гастроли во МХАТе», - говорит Светлана Николаевна.

Организатором гастролей выступил Благотворительный фонд им. Олега Ефремова, президентом которого является дочь режиссера Анастасия Ефремова. Именно при Олеге Ефремове Светлана Николаевна пришла во МХАТ. Символично, что спустя столько лет всенародно любимая актриса снова выйдет на мхатовскую сцену.

МХАТ им. Горького выступил не только как принимающая площадка, но и как партнер гастролей. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков отмечает, что несмотря на напряженный репетиционный график и выпуск нескольких больших премьер театр с радостью принимает на своей сцене спектакли БДТ.

«Светлана Крючкова имеет в послужном списке мхатовские роли – и это нельзя не учитывать. То, как она рассказывает про свои первые годы здесь, про великих, легендарных мхатовских артистов, которые ее опекали,» - говорит Эдуард Бояков.

Справка: Некоммерческая Организация Благотворительный Фонд Олега Ефремова был создан в 2000 году. Учредители – Анастасия и Михаил Ефремовы – дети Олега Николаевича. Основной целью создания Фонда стала идея проведения Фестиваля «ПостЕфремовское пространство»