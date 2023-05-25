Институт сценических искусств в Петербурге продлил сроки предварительного отбора для абитуриентов из ДНР

Депутаты фракции «Единой России» в ходе рабочей командировки в Мариуполь помогли обменяться подписанными соглашениями о сотрудничестве между Российским государственным институтом сценических искусств и министерством культуры Донецкой народной республики. Документ предусматривает организацию обучения абитуриентов из Донбасса в РГИСИ. Речь идет о 16 студентах, которые будут приняты на бюджетные места в вуз. Для того, чтобы состоялся полноценный конкурсный отбор, институт продлил обычные сроки отборочного тура соискателям из ДНР – с середины до конца мая. Об этом рассказала депутат петербургского парламента, заслуженная артистка России Анастасия Мельникова.

Первый визит петербургской актрисы в Мариуполь по этому вопросу состоялся в ноябре. С 1 апреля, согласно достигнутым договоренностям, начался приём видеовизиток от соискателей. Вторичная поездка в город-побратим позволила шире рассказать о возможностях обучения в Северной столице мариупольским школьникам и работникам культуры – тем самым активизировать приёмную кампанию.

Как рассказала депутат, в мае ей удалось встретиться с 11-классниками четырех мариупольских школ, а также с самодеятельными артистами и православным приходом города, где есть на примете свои молодые таланты. Были запущены информационные ролики на местном телевидении и сообщения в социальных сетях. К информационной кампании подключился художественный руководитель Мариупольского драматического театра, заслуженный артист РФ Александр Ростов. В его творческом коллективе также есть артисты, имеющие среднее профессиональное образование и желающие поступить в петербургский театральный институт.

Если в апреле в РГИСИ не поступило ни одной заявки от абитуриентов Донбасса, то теперь их количество уже приближается к 30-ти. Законодательное Собрание предоставило площадку своей общественной приемной в Мариуполе для записи видеовизиток и работы с абитуриентами.

«Есть требования: желательно записываться на абсолютно гладкой стене, без всяких рисунков, без макияжа, не надо ничего вычурного одевать, чтобы это была скромная одежда, не прятать фигуру – всё расписано в требованиях театрального института. Но поскольку мы прекрасно понимаем, что далеко не у всех в Мариуполе есть возможность и записи визитки, и интернета, и просто помещения, где это можно сделать, институт продлил время на приём визиток, и мы попросили коллег из Мариупольского драмтеатра помочь желающим их сделать», – сказала Анастасия Мельникова.

В своих мини-роликах соискатели рассказывают о себе и читают стихотворения, басни и прозу. Их работы оценит приёмная комиссия.

«Когда мы сейчас наберем хотя бы 30 визиток, а я надеюсь, что и больше, после этого в середине июня туда поедет мастер курса и часть педагогов. Я знаю, что Дарья Юргенс, моя коллега и подруга, которая сама из Мариуполя, тоже поедет, потому что она всё там знает. Все-таки у нее и мама и папа всю жизнь отработали в этом театре. И они встретятся с авторами визиток непосредственно в Мариуполе», – сообщила о следующем этапе отборочной кампании петербургская актриса.

Она подчеркнула, что приёмная кампания обязательно состоится и у донбасской молодежи появится «замечательная возможность учиться в одном из лучших театральных вузов России, в самом красивом городе мира».