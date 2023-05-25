ента новостей

12:28
В Петербурге задержали лжеэлектрика, обманувшего пенсионерку
12:21
В Петербурге задержали подозреваемого в уличном разбое
12:17
В Невском районе задержан подозреваемый в убийстве
12:11
В Сосновом Бору на пепелище пожара в садоводстве обнаружены двое погибших
11:34
Пенсионерка из Мги переевла мошенникам более 250 тысяч рублей
11:23
Премьера спектакля «Сказка странствий» в театре «Карамболь»
11:13
Институт сценических искусств в Петербурге продлил сроки предварительного отбора для абитуриентов из ДНР
11:10
В Петербурге Олимпийская чемпионка Наталья Воробьева провела благотворительную акцию для детей росгвардейцев-участников СВО
10:48
Пожилая жительница Васильевского острова перевела аферистам 3 млн рублей
10:38
В Петербурге уборщица набрала кредитов на 3,2 млна рублей и перевела мошенникам
10:08
В Петербурге задержали аферистов, похищавших денежные средства под предлогом продажи лесоматериалов
09:37
В Ленобласти ночной таксист изнасиловал 16-летнюю девушку
09:29
В Петербурге неизвестный пытался затащить в кусты 10-летнюю девочку
09:22
В Ленобласти 35-летнего безработного задержали за убийство отца и деда
08:38
На Воскресенской набережной установлены фонари в петербургском стиле
08:26
Стали известны имена тех, кто доставит частицы Вечного огня из городов-героев в Волгоград
08:12
На участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют движение для демонтажа опор
23:38
Лучшая шахматистка России Александра Горячкина на Кипре не смогла взять реванш за неудачу в Хиве и приблизиться к лидирующей Вагнер
19:45
Изменения в составе СКА: Дмитрий Яшкин перешёл в «Ак Барс», а в петербургский клуб пришёл Сергей Толчинский
19:05
Ленобласть субсидирует льготный проезд для семей участников СВО
19:01
В Петербурге поcтроят новые социальные объекты
16:25
В Ленобласти открылся крупнейший вагоноремонтный завод
16:17
В Госдуму внесли законопроект об увеличении сроков отчётности НКО
16:14
"Невозможно вести диалог": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал главную проблему руководства Минобороны
15:43
На финишную прямую вышли две главные мостовые стройки Ленобласти
14:54
В Петербурге наградили победителей и участников литературной премии им. Л.А. Говорова
14:49
В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека
14:44
На трассе "Кола" тушили грузовой автомобиль
14:35
Санкт‑Петербургскому музыкальному театру присвоили имя Федора Шаляпина
14:19
В Петербурге согласовали кандидатуру Валерия Калугина на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Институт сценических искусств в Петербурге продлил сроки предварительного отбора для абитуриентов из ДНР

Институт сценических искусств в Петербурге продлил сроки предварительного отбора для абитуриентов из ДНР

0
52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Специальную приёмную кампанию курирует депутат фракции «Единой России» в городском парламенте, заслуженная артистка РФ Анастасия Мельникова

Депутаты фракции «Единой России» в ходе рабочей командировки в Мариуполь помогли обменяться подписанными соглашениями о сотрудничестве между Российским государственным институтом сценических искусств и министерством культуры Донецкой народной республики. Документ предусматривает организацию обучения абитуриентов из Донбасса в РГИСИ. Речь идет о 16 студентах, которые будут приняты на бюджетные места в вуз. Для того, чтобы состоялся полноценный конкурсный отбор, институт продлил обычные сроки отборочного тура соискателям из ДНР – с середины до конца мая. Об этом рассказала депутат петербургского парламента, заслуженная артистка России Анастасия Мельникова. 

Первый визит петербургской актрисы в Мариуполь по этому вопросу состоялся в ноябре. С 1 апреля, согласно достигнутым договоренностям, начался приём видеовизиток от соискателей. Вторичная поездка в город-побратим позволила шире рассказать о возможностях обучения в Северной столице мариупольским школьникам и работникам культуры – тем самым активизировать приёмную кампанию.

Как рассказала депутат, в мае ей удалось встретиться с 11-классниками четырех мариупольских школ, а также с самодеятельными артистами и православным приходом города, где есть на примете свои молодые таланты. Были запущены информационные ролики на местном телевидении и сообщения в социальных сетях. К информационной кампании подключился художественный руководитель Мариупольского драматического театра, заслуженный артист РФ Александр Ростов. В его творческом коллективе также есть артисты, имеющие среднее профессиональное образование и желающие поступить в петербургский театральный институт.

Если в апреле в РГИСИ не поступило ни одной заявки от абитуриентов Донбасса, то теперь их количество уже приближается к 30-ти. Законодательное Собрание предоставило площадку своей общественной приемной в Мариуполе для записи видеовизиток и работы с абитуриентами.

«Есть требования: желательно записываться на абсолютно гладкой стене, без всяких рисунков, без макияжа, не надо ничего вычурного одевать, чтобы это была скромная одежда, не прятать фигуру – всё расписано в требованиях театрального института. Но поскольку мы прекрасно понимаем, что далеко не у всех в Мариуполе есть возможность и записи визитки, и интернета, и просто помещения, где это можно сделать, институт продлил время на приём визиток, и мы попросили коллег из Мариупольского драмтеатра помочь желающим их сделать», – сказала Анастасия Мельникова.

В своих мини-роликах соискатели рассказывают о себе и читают стихотворения, басни и прозу. Их работы оценит приёмная комиссия.

«Когда мы сейчас наберем хотя бы 30 визиток, а я надеюсь, что и больше, после этого в середине июня туда поедет мастер курса и часть педагогов. Я знаю, что Дарья Юргенс, моя коллега и подруга, которая сама из Мариуполя, тоже поедет, потому что она всё там знает. Все-таки у нее и мама и папа всю жизнь отработали в этом театре. И они встретятся с авторами визиток непосредственно в Мариуполе», – сообщила о следующем этапе отборочной кампании петербургская актриса.

Она подчеркнула, что приёмная кампания обязательно состоится и у донбасской молодежи появится «замечательная возможность учиться в одном из лучших театральных вузов России, в самом красивом городе мира».

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-02-2023, 11:59
Государственный институт сценических искусств готовится к приему абитуриентов из Мариуполя
21-02-2023, 18:52
Петербург подготовит для Мариупольского драмтеатра 12 артистов и 4 режиссера
3-11-2022, 12:33
Институт сценических искусств подготовит актеров для театра Мариуполя
27-02-2023, 14:26
В Мариинском дворце наградили представителей бизнеса, участвующих в сборе помощи военнослужащим
20-03-2023, 14:45
Петербургские парламентарии доставили в Мариуполь гуманитарный груз
22-02-2013, 07:39
ГУ МВД России и Северо-Западный институт управления Президентской академии заключили соглашение о сотрудничестве

Происшествия на дорогах

0
103
Вчера, 14:49
В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека
0
172
Вчера, 10:01
В Ленобласти подросток толкнул ровесника на велосипеде под колеса иномарки
0
226
23-05-2023, 10:24
В Приморском районе внедорожник сбил 11-летнего велосипедиста
0
170
22-05-2023, 13:03
На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель
Наверх