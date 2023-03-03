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Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце дискутировали о творчестве и личности А.Н. Толстого

В Мариинском дворце дискутировали о творчестве и личности А.Н. Толстого

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце дискутировали о творчестве и личности А.Н. Толстого

В Парламентском просветительском центре Законодательного Собрания Санкт-Петербурга состоялся диспут школьников и студентов на тему «Роль писателя в общественной жизни страны (по материалам публицистики А.Н. Толстого)». В жюри вошли депутат петербургского парламента Павел Иткин, директор Историко-литературного музея города Пушкина Елена Лермонтова, литературоведы и журналисты.

Перед началом дискуссии Павел Иткин обратился с приветствием к участникам.

- Очень приятно, что такое мероприятие проходит в стенах Мариинского дворца. Спокойная, аргументированная дискуссия – лучший способ услышать оппонента, узнать его позицию и вместе выработать общую точку зрения. В современном мире многие разучились слушать противоположную сторону, забыли, что только уважительное, интеллектуальное взаимодействие может эффективно решать проблемы. Алексей Николаевич Толстой был сложной личностью, человеком непростой судьбы. Говоря о нем и о его творчестве, вам есть что обсудить и о чем подумать, проанализировать исторический процесс и найти параллели с современностью, - сказал депутат.

Командам были предложены темы: «Граф ушел в райсовет!», «Может ли писатель быть депутатом?», «Октябрьская революция дала мне все!», «А.Н. Толстой. Граф на службе советской литературы», «Мне нужно видеть, чтобы знать!», «Может ли историческая проза быть достоверной?», «Народ – истинный создатель литературы», «Должен ли писатель прислушиваться к интересам и взглядам зрителя?».

Источник: ЗАКС
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