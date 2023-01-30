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Питерец.ру » Культура » «Ленинградский метроном»: память, которую мы обязаны сохранять

«Ленинградский метроном»: память, которую мы обязаны сохранять

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
«Ленинградский метроном»: память, которую мы обязаны сохранять

В Мариинском дворце состоялась презентация альбома «Ленинградский метроном». В мероприятии, приуроченном к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, приняли участие ветераны, депутаты Законодательного Собрания, представители молодежных общественных организаций, школьники.

«Ленинградский метроном» – это итог работы учителя математики школы №559 Владимира Двоскина, который на протяжении нескольких десятилетий собирал воспоминания о блокаде. Альбом объединил в себе хронику осажденного города в фотографиях, стихотворения военного времени и кадры из одноименного спектакля. В январе 2009 года к 65-й годовщине полного освобождения Ленинграда педагог вместе с учащимися петербургских школ подготовил спектакль-воспоминание. Позже автором были созданы новые версии постановки, которые, несмотря на одинаковое название, отличаются как по сценарию, так и по составу исполнителей. Спектакли являются победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Высокую оценку им давали Почётные граждане Санкт-Петербурга Даниил Гранин и Людмила Вербицкая.

Депутат Законодательного Собрания Анастасия Мельникова выразила благодарность организаторам и авторам проекта:

– Блокада прошла через всю нашу семью. Моя бабушка находилась в осажденном городе в эти страшные дни. Мой дед делал все возможное, чтобы спасать жизни солдат, его фронт был на острие ножа. Одно дело, когда читаешь, смотришь хронику и сопереживаешь, другое – когда ты видишь глаза родных людей, которые через все это прошли. Такое забыть нельзя. Мы должны хранить эту память, рассказывать об этом детям, чтобы они  выросли полноценными людьми, наполненными историей своего родного города.

Владимир Двоскин рассказал, что спектакль «Ленинградский метроном» посмотрели более 1,5 тысяч школьников. Проект также презентовали в Доме офицеров и в различных библиотеках нашего города. В 2014 году вторую версию спектакля показали ветеранам–соотечественникам в Русском Доме в Берлине.

– Глядя на реакцию людей, понимаешь, что ты сделал что-то очень важное, чтобы эта память сохранилась. Проект длится уже 20 лет, его основа – спектакли, в которых играют дети. Все три версии разные, в каждой дети по-своему говорят о войне, о блокаде. Они выражают свои чувства в танце. Все ребята, которые у меня учатся, понимают, что важнее математики нет ничего. Но однажды я им сказал, что математика – не самое главное. Важно, чтобы из стен школы они вышли людьми, которые любят и уважают историю своего города, – рассказал он.

Гостям показали отрывки из спектакля, прозвучали стихи времен войны. Владимиру Двоскину вручена Благодарность Председателя Законодательного Собрания.

Источник: ЗАКС
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