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Питерец.ру » Культура » Выставка «Читаем носом»

Выставка «Читаем носом»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Выставка «Читаем носом» - новогодний сюрприз от Литературного музея «ХХ век»

К новогодним праздникам Литературный музей «ХХ век» подготовил выставку-впечатление «Читаем носом». Перед посетителями предстанут специфические экспонаты — парфюмерные композиции, пахнущие книгами, книжными образами, литературными цитатами, которые позволят по-новому «прочитать» литературные бестселлеры ХХ века.
Уникальную библиотеку книжных запахов составили 30 ароматов по мотивам самых ярких произведений отечественной литературы XX века разных жанров: литературные сказки, приключенческая литература, фантастика, реалистическая проза, сатирические и юмористические, драматические и лирические произведения.

Парфюмерная библиотека состоит из трех частей, маркированных  цветом. Красная серия представляет издания, популярные у советского читателя. Синяя серия знакомит с книгами ХХ века, которые выбирают наши современники. Белая серия – лучшие книги на все времена, бестселлеры, созданные в минувшем столетии.

Гости выставки «Читаем носом» смогут узнать или вспомнить, чем пахли улицы булгаковской Москвы, какой запах тревожил жителей стеклянных домов замятинского «Мы», ветер каких морей заключен в каверинских «Двух капитанах». Задействуя все пять чувств, и доверяясь рассказу экскурсовода, участники программы вдохнут запах Арктики и революционного Сормова, Древнего Рима и провинциального города Энска, услышат рев авиационного двигателя и получат грозное предупреждение от ревнителя чистоты Мойдодыра.

Тридцать ароматов проекта созданы по заказу Государственного литературного музея «XX век» Гильдией парфюмеров России. Неотьемлемая часть экспозиции – книги с объемными иллюстрациями, искусно вырезанными из бумаги, которые по праву можно считать самодостаточными арт-объектами.

Формат мобильной выставки «Читаем носом» удобен для ее презентации на различных площадках. На ее основе возможно создание интерактивных образовательных программ для детей и взрослых, в том числе, инклюзивных экскурсий для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Первая книжно-парфюмерная история «Читаем носом» пройдет 30 декабря в Литературном музее «ХХ век» на Малой Конюшенной, 4/2. Еще по одному сеансу планируется провести 4, 5, 6 и 8 января 2023 года.

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