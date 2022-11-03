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Питерец.ру » Культура » Дни народного единства на Пятом канале

Дни народного единства на Пятом канале

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Опубликовал: Вадик Котов
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Пятый Канал
Специально для своих зрителей в честь Дня народного единства Пятый канал подготовил особенный эфир

Специально для своих зрителей в честь Дня народного единства Пятый канал подготовил особенный эфир. В праздничную сетку вошли популярные российские сериалы, любимые советские комедии и премьеры.

Утро пятницы, 4 ноября, начнется с комедии «Каникулы строгого режима». Фильм по роману Федора Крестового расскажет историю двух заключенных, которым удалось сбежать из тюрьмы и устроиться вожатыми в пионерлагерь. Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев будут ждать зрителей у экранов в 08:45.

Праздничный показ продолжит драма Армена Назикяна «Настоятель». Новый настоятель провинциальной церкви в исполнении актера Егора Пазенко, решает навести порядок в городе и избавить его от преступности. Обстоятельства убеждают отца Андрея, что его оружие – не только слово Божье. Пятый канал покажет сразу две части популярной картины в 11:35 и в 13:25.

Завершит пятничный вечер российская премьера «Лучшие в аду» режиссера Андрея Щербинина. Главную роль в фильме исполнил Алексей Кравченко.

Подразделения «белых» выполняют штурмовую операцию по захвату зданий. Им противостоят подразделения «жёлтых», которые окопались в этих зданиях и также готовы сражаться до конца. Перед штурмовиками, которыми руководит боец с позывным «Полигон», стоит сложная задача: взять под контроль высотку в центре города. Танки и БМП должны были облегчить трудное задание, но ожесточённое сопротивление противника, которого прикрывают крупнокалиберные миномёты и ударные беспилотники, лишает атакующих поддержки. Премьерный показ начнется в 23:00 по московскому времени.

В выходные дни, 5 и 6 ноября, зрителей ждут любимые советские фильмы, которые напомнят о простых, но очень важных человеческих ценностях: верности, дружбе, любви и преданности.

Добрая советская мелодрама «Одиноким предоставляется общежитие» выйдет в утреннем эфире 5 ноября, в 07:45. История ткачихи Веры Голубевой откроет показ «золотой коллекции».

«Три орешка для Золушки», «Свадьба в малиновке», «Не может быть!» объединят всю семью у экранов в первой половине дня.

Праздничный эфир продолжится и 6 ноября. В 07:20 начнется показ фильма Алексея Щербинина «Турист». Картина придется по вкусу любителям динамичных боевиков. Это история о рабочих буднях российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, которые отправились туда для обучения местной армии. В российской команде есть и новички, в планы которых точно не входило участие в боевых действиях. Но честь, долг перед родиной и дружественным народом оказались превыше всего.

Криминальный сериал «По следу зверя» в 09:15 расскажет о нелегкой жизни следователя Антона Карелина. Его единственного сына похитили. Теперь Антону предстоит поймать опасного преступника и отомстить.

Воскресный эфир продолжит кинокартина «Отпуск по ранению». Четырехсерийный боевик покажет десять дней из жизни майора Говорова. За короткий срок он успеет спасти девушку от бандитов, поможет местной полиции обезвредить банду и даже найдет свою любовь. Начало в 12:45.

Завершит праздничный вечер премьерная серия юбилейного сезона «След». Любимые герои начнут новое расследование в 19:30.

День народного единства – отличный повод провести время с семьей, в компании с Пятым каналом.

Источник: Пятый Канал
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