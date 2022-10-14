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Питерец.ру » Культура » Выставка «Одна волшебная ночь в августе»

Выставка «Одна волшебная ночь в августе»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Московский концептуализм Юры Мекса покажут в АРТМУЗЕ

2 ноября в музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка «Одна волшебная ночь в августе» Юры Мекса. Прочувствовать темпераментные работы можно будет до середины декабря.

«...... и вдруг я вижу всё! Всё одновременно. Всё сочится соками жизни, сверкает, искрится и поёт в ночном небе», - восхищается художник Юра Мекс.

Выставка «Одна длинная-короткая волшебная ночь в августе под переспелым звёздным небом» – а именно таково полное название проекта – о совершенно конкретных вещах, обо всем, что ужасно сильно, и почти до сумасшествия, волнует художника.

Близкие люди, детские воспоминания, политические события, секс, живописные виды, дача, вымышленные и реальные друзья, а также связанные с ними переживания, спокойствие внутри семейного круга и тревожное ощущение, чего-то неотвратимого и ужасного, слизкое переживание коронавирусной температуры, красивые женщины, некрасивые женщины, которые приходят и уходят, просто люди в метро и их разные типажи. Все вперемешку, все ровно так, как в голове у любого творческого человека.

«Юра привез в Петербург настоящий современный московский концептуализм. Его работы – это очень искреннее искусство, насквозь пропитанное бурлящим, страстным темпераментом неравнодушного ко всему на свете, тонкоконструктивного автора», – отмечает куратор проекта Марина Гуревич.

Юрий Мелексетян родился в городе Михайловка в Волгоградской области в 1975 году. Закончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого и Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова. Участник групповых и персональных выставок, Пражской Квадриеннале (PQ 2019), международного конкурса «Выкса 10 000». Награжден в конкурсах: «Лучшая монументальная работа года» (2015, 2011 и 2009), получил диплом Российской Академии Художеств за картину «Герои» на выставке «Мир живописи». Работы находятся в Музее современного искусства им. С. П. Дягилева и частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка «Одна волшебная ночь в августе» Юры Мекса продлится в АРТМУЗЕ до 14 декабря. Вернисаж пройдет в присутствии автора 3 ноября в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич

Источник: Артмуза
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