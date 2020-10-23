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Питерец.ру » Культура » Кирилл Кяро рассказал Пятому каналу, как снимали сериал «Консультант»

Кирилл Кяро рассказал Пятому каналу, как снимали сериал «Консультант»

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Опубликовал: Вадик Котов
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25 октября в воскресенье на Пятом канале пройдет показ детектива «Консультант» с Кириллом Кяро и Максимом Дроздом в главных ролях.

25 октября в воскресенье на Пятом канале пройдет показ детектива «Консультант» с Кириллом Кяро и Максимом Дроздом в главных ролях. Накануне эфира актер Кирилл Кяро рассказал, зачем в фильме нужны «цепкие артисты», почему победителей не судят, и какая сцена в «Консультанте» особенно запала ему в душу.

В основу фильма «Консультант» легла реальная история о поимке маньяка, который орудовал на территории Советского Союза более 10 лет. Кирилл Кяро исполнил одну из главных ролей в сериале. Его персонаж, психолог-консультант Широков, появляется в провинциальном городе, где в 1990 году идет громкий судебный процесс над убийцей. Заявление психолога, что на скамье подсудимых не тот, производит эффект разорвавшейся бомбы. Широков за секунду становится врагом не только для горожан, но и для силовиков. Следователь прокуратуры Брагин (Максим Дрозд), чья семья также пострадала из-за маньяка, не верит в версию Широкова.

Кирилл Кяро, актер:

- Как говорили наши мастера, найти хорошую роль - не самое главное, главное - найти хорошего партнёра! А в сериале «Консультант» их было много. Это Юрий Ицков, Владимир Матвеев с его гениальным чувством юмора, Ваня Рудаков, Федор Лавров. Были артисты, на фильмы которых я всегда хожу в кинотеатр и на спектакли в театр: Сергей Барковский и Дмитрий Поднозов. Дмитрий Поднозов сыграл моего, так сказать, антагониста, сыграл гениально, и тут было чему поучиться. На съемочной площадке были очень сильные партнерши: Светлана Иванова и Лена Великанова, и, конечно же, главный партнёр на протяжении всей истории, друг в кино, ставший другом в жизни - Макс Дрозд. И это разговор не о комфорте работы, она может быть и некомфортная. Причём, когда все комфортно - это очень опасно. Речь о том, что у нас всех вместе рождается. И если рождается крутой ансамбль под чутким руководством режиссера, то это победа! Поэтому и нужны разные, но цепкие артисты.

Широков – персонаж с определенным бэкграундом, и для него найти настоящего маньяка – шанс исправить ошибку, спасти душу взамен погубленной. Психолог в каком-то смысле относится к «золотой молодежи»: известный дядя обеспечил родственнику карьеру. У Широкова есть связи, которыми он может пользоваться, вместе с тем он обладает и знаниями, которые и помогают ему быть профессионалом своего дела. У актера Кяро таких связей не было и пробиваться в жизни пришлось самостоятельно.

Кирилл Кяро, актер:

- Связи у меня появляются только сейчас (улыбается), и я часто не понимаю, что с ними делать. Мой герой мне больше интересен, чем близок. Я менее принципиален, более спокоен. Но то, чего мне не хватает, я и воплощаю в этом образе. А связи…, ну, повезло ему, что у него есть дядя, но он пользуется им не для личной выгоды. Дядя для него скорее защита и поддержка, которой он лишается в середине фильма, и все равно не изменяет себе. И кто-то скажет, что глупо быть таким упрямым, а кто-то скажет, что он сильный и с твёрдым характером человек. Этим и нравится мне эта история, что при субъективном взгляде будут разные точки зрения. А объективность - это история, и, как говорится, победителей не судят.

Но от победы психолога пока отделяют интриги, явное противостояние сотрудников прокуратуры, свидетели, которые отказываются говорить и множество других опасностей. Определиться, какой из всех эпизодов в фильме самый любимый, актер Кяро не смог.

Кирилл Кяро, актер:

- Сцена, когда, в город в прокуратуру приезжает дядя... И Широков доказывает, что это дело о серийном маньяке, и оно не регионального, а государственного масштаба. Ему никто не верит, и в электричке у Широкова происходит психологический срыв. Очень мощный момент. А вообще, в сериале много интересных сцен. Например, допросы маньяка, все споры с Брагиным, драка у здания суда, когда Брагин бьется за своего напарника. Все сцены с девчонками - они прекрасны!

Какую ошибку пытался исправить психолог? Почему личная жизнь героев фильма – это настоящий детектив? И как найти настоящего убийцу – ответы на все вопросы в историческом детективе «Консультант» 25 октября в 11.45 на Пятом.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

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