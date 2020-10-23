Кирилл Кяро рассказал Пятому каналу, как снимали сериал «Консультант»

25 октября в воскресенье на Пятом канале пройдет показ детектива «Консультант» с Кириллом Кяро и Максимом Дроздом в главных ролях. Накануне эфира актер Кирилл Кяро рассказал, зачем в фильме нужны «цепкие артисты», почему победителей не судят, и какая сцена в «Консультанте» особенно запала ему в душу.
В основу фильма «Консультант» легла реальная история о поимке маньяка, который орудовал на территории Советского Союза более 10 лет. Кирилл Кяро исполнил одну из главных ролей в сериале. Его персонаж, психолог-консультант Широков, появляется в провинциальном городе, где в 1990 году идет громкий судебный процесс над убийцей. Заявление психолога, что на скамье подсудимых не тот, производит эффект разорвавшейся бомбы. Широков за секунду становится врагом не только для горожан, но и для силовиков. Следователь прокуратуры Брагин (Максим Дрозд), чья семья также пострадала из-за маньяка, не верит в версию Широкова.
Кирилл Кяро, актер:
Широков – персонаж с определенным бэкграундом, и для него найти настоящего маньяка – шанс исправить ошибку, спасти душу взамен погубленной. Психолог в каком-то смысле относится к «золотой молодежи»: известный дядя обеспечил родственнику карьеру. У Широкова есть связи, которыми он может пользоваться, вместе с тем он обладает и знаниями, которые и помогают ему быть профессионалом своего дела. У актера Кяро таких связей не было и пробиваться в жизни пришлось самостоятельно.
Кирилл Кяро, актер:
Но от победы психолога пока отделяют интриги, явное противостояние сотрудников прокуратуры, свидетели, которые отказываются говорить и множество других опасностей. Определиться, какой из всех эпизодов в фильме самый любимый, актер Кяро не смог.
Кирилл Кяро, актер:
- Сцена, когда, в город в прокуратуру приезжает дядя... И Широков доказывает, что это дело о серийном маньяке, и оно не регионального, а государственного масштаба. Ему никто не верит, и в электричке у Широкова происходит психологический срыв. Очень мощный момент. А вообще, в сериале много интересных сцен. Например, допросы маньяка, все споры с Брагиным, драка у здания суда, когда Брагин бьется за своего напарника. Все сцены с девчонками - они прекрасны!
Какую ошибку пытался исправить психолог? Почему личная жизнь героев фильма – это настоящий детектив? И как найти настоящего убийцу – ответы на все вопросы в историческом детективе «Консультант» 25 октября в 11.45 на Пятом.
Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала