На Пятом канале успешно стартовал показ сериала «Ментозавры»

С 26 апреля Пятый канал начал показ детективной новинки «Ментозавры». Забавные истории об оперативниках отдела полиции с первой серии полюбились зрителям. 9,3% жительниц столицы в аудитории «18+» посмотрели первый премьерный эпизод, обеспечив «Ментозаврам» второе место телесмотрения. По России доля в этом сегменте - 11,1%, а это серебро вечернего прайма. Также на второй позиции опера 101-го отдела и женщин в аудитории «25-59» с долей 10,2%. Всего поклонники детективного жанра увидят 16 премьерных серий.
Ментозавры - оперативники 101-го отдела полиции Коломенского района Петербурга. Отдел специфический. Он стал своеобразным «101-м километром» для тех, кто проштрафился или стал неугоден руководству. Здесь собраны те, кого за прошлые заслуги не уволили сразу, а дали возможность досидеть до пенсии.
Майор Шведов - выходец из семьи архитекторов, развелся с женой и заливает горе алкоголем. Его красный бар-сейф сразу привлекает внимание своим содержимым: оригинальными мензурками и колбочками. Он уверен, что все беды – от женщин, а его неприступность только повышает интерес дам к нему. Майор старается не пускать их в свою жизнь. Не хочет влюбляться, чтобы не стать от этого чувства зависимым и, следовательно, уязвимым.
Капитан Орехов - правильный, вежливый, внимательный. По всем критериям мамы и её подруг «очень хороший, порядочный мальчик». Если бы не одно «но». Он не может без игры и спорит на деньги со всеми и по любому поводу, будь то коллеги по работе или виновники ДТП. В каждой серии Орехов придумывает очередной «раунд» такой игры - провоцирует постоянные и разнообразные пари и вписывается в любые авантюры с непредсказуемым результатом.
Алесь Снопковский, актер сериала «Ментозавры»:
Человек-гора капитан Доценко – простой и надежный, как трактор. Его простодушие еще не раз станет источником комических ситуаций в сериале. Доценко так преисполнен уверенности в себе, что бесконечно рискует собой. Он твердо убежден в том, что сам должен научить подрастающую дочку кататься на роликах или прыгать с парашютом, а потому все это обязан испытать и сам. Если надо, он войдет в горящий дом, прыгнет из окна, встанет на пути у машины, на которой пытается скрыться преступник.
Лейтенант Спасский прибывает в эту мушкетерскую команду из Москвы, скрываясь от начальника, у которого увел жену. И его знакомство с будущими сослуживцами начинается весьма оригинально. Молод и дерзок, смело лезет на рожон даже тогда, когда в этом нет необходимости. Отсиживаться в засаде и перекладывать бумажки в духоте кабинета – не для него.
Алексей Шильников, актер сериала «Ментозавры»:
Руководит отделом начальник уголовного розыска Кирилл Рябинин. У него взрывной характер, подполковник нередко срывается на своих подчиненных, которые не перестают удивлять его своей безалаберностью. Хороший начальник, типичный «отец» своим оболтусам, который понимает, что в груди этих странных, грубых и порой неуклюжих людей бьется горячее сердце, поэтому старается прощать их пороки, пока команда не начинает переступать все границы.
Марк Овчинников, актер сериала «Ментозавры»:
Каждое дело для оперативников может стать последним. Отдел постоянно находится под угрозой расформирования, а личный состав – на грани увольнения. Но опера не собираются мириться с судьбой. Они еще не раз докажут телезрителям, что, когда «один за всех», можно справиться с проблемами и раскрыть любое преступление.
Не пропустите премьерные серии комедийного детектива «Ментозавры» с понедельника по четверг в 23.10 на Пятом канале.
Производство: «Триикс Медиа» по заказу «Телерадиокомпания «Петербург»
Режиссеры: Максим Бриус, Андрей Коршунов
Продюсеры: Юрий Шалимов, Марина Белова, Инесса Юрченко, Сергей Щеглов
Продюсер канала: Марина Фоменко