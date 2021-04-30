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Питерец.ру » Культура » На Пятом канале успешно стартовал показ сериала «Ментозавры»

На Пятом канале успешно стартовал показ сериала «Ментозавры»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
5 канал
С 26 апреля Пятый канал начал показ детективной новинки «Ментозавры».

С 26 апреля Пятый канал начал показ детективной новинки «Ментозавры».  Забавные истории об оперативниках отдела полиции с первой серии полюбились зрителям. 9,3% жительниц столицы в аудитории «18+» посмотрели первый премьерный эпизод, обеспечив «Ментозаврам» второе место телесмотрения. По России доля в этом сегменте - 11,1%, а это серебро вечернего прайма. Также на второй позиции опера 101-го отдела и женщин в аудитории «25-59» с долей 10,2%. Всего поклонники детективного жанра увидят 16 премьерных серий.

Ментозавры - оперативники 101-го отдела полиции Коломенского района Петербурга. Отдел специфический. Он стал своеобразным «101-м километром» для тех, кто проштрафился или стал неугоден руководству. Здесь собраны те, кого за прошлые заслуги не уволили сразу, а дали возможность досидеть до пенсии.

Майор Шведов - выходец из семьи архитекторов, развелся с женой и заливает горе алкоголем. Его красный бар-сейф сразу привлекает внимание своим содержимым: оригинальными мензурками и колбочками. Он уверен, что все беды – от женщин, а его неприступность только повышает интерес дам к нему. Майор старается не пускать их в свою жизнь. Не хочет влюбляться, чтобы не стать от этого чувства зависимым и, следовательно, уязвимым.

Капитан Орехов - правильный, вежливый, внимательный. По всем критериям мамы и её подруг «очень хороший, порядочный мальчик». Если бы не одно «но». Он не может без игры и спорит на деньги со всеми и по любому поводу, будь то коллеги по работе или виновники ДТП. В каждой серии Орехов придумывает очередной «раунд» такой игры - провоцирует постоянные и разнообразные пари и вписывается в любые авантюры с непредсказуемым результатом.

Алесь Снопковский, актер сериала «Ментозавры»:

- Я никогда не снимался до этого проекта в главных ролях, а потому сложно смотреть на себя, очень необычное ощущение. Но при этом я искренне в голос смеюсь от всех шуток, которые звучат в эпизодах. Друзья, которые смотрят сериал вместе со мной, отметили, что я на экране не такой, как в жизни. А для меня это маленькая победа. Вижу нас четверых актеров в кадре и сразу начинаю ностальгировать и скучать по пацанам, по этой дружной команде. А если брать всех работников площадки, то это была настоящая семья, потому с большим теплом вспоминаю рабочие моменты.

Человек-гора капитан Доценко – простой и надежный, как трактор. Его простодушие еще не раз станет источником комических ситуаций в сериале. Доценко так преисполнен уверенности в себе, что бесконечно рискует собой. Он твердо убежден в том, что сам должен научить подрастающую дочку кататься на роликах или прыгать с парашютом, а потому все это обязан испытать и сам. Если надо, он войдет в горящий дом, прыгнет из окна, встанет на пути у машины, на которой пытается скрыться преступник.

Лейтенант Спасский прибывает в эту мушкетерскую команду из Москвы, скрываясь от начальника, у которого увел жену. И его знакомство с будущими сослуживцами начинается весьма оригинально. Молод и дерзок, смело лезет на рожон даже тогда, когда в этом нет необходимости. Отсиживаться в засаде и перекладывать бумажки в духоте кабинета – не для него.

Алексей Шильников, актер сериала «Ментозавры»:

- Я честно смотрю премьерные серии и в целом доволен. Получилось очень динамично. Признаюсь, что некоторые сцены, на которые я делал ставки, получились лично у меня не очень. Но многое удалось, даже в тех репризах и диалогах, где я не ожидал. Я доволен тем, что в «Ментозаврах» есть движение, экшн и замечательный актерский ансамбль. Мужской коллектив очень разный, но сплоченный. Мы все из разных театров, со своими жизненными позициями и актерским опытом, но при этом мы становились единым целом на рабочей площадке. Во время съемок очень много смеялись, придумывали забавные шутки, и этот настрой передавался всей команде, режиссерам и операторам, и всем становилось легче работать под юмор.

Руководит отделом начальник уголовного розыска Кирилл Рябинин. У него взрывной характер, подполковник нередко срывается на своих подчиненных, которые не перестают удивлять его своей безалаберностью. Хороший начальник, типичный «отец» своим оболтусам, который понимает, что в груди этих странных, грубых и порой неуклюжих людей бьется горячее сердце, поэтому старается прощать их пороки, пока команда не начинает переступать все границы. 

Марк Овчинников, актер сериала «Ментозавры»:

- Поздравляю нашу команду с успешным стартом! С первого дня съёмок я понял, что мне будет очень классно работать с этими парнями. Такое редко бывает. Мы всегда позволяли друг другу импровизировать и ошибаться. Всегда друг друга поддерживали. Они невероятные. Спасибо съёмочной группе, за заботу и создание за кадром тёплой, домашней атмосферы.

Каждое дело для оперативников может стать последним. Отдел постоянно находится под угрозой расформирования, а личный состав – на грани увольнения. Но опера не собираются мириться с судьбой. Они еще не раз докажут телезрителям, что, когда «один за всех», можно справиться с проблемами и раскрыть любое преступление.

Не пропустите премьерные серии комедийного детектива «Ментозавры» с понедельника по четверг в 23.10 на Пятом канале.

Производство: «Триикс Медиа» по заказу «Телерадиокомпания «Петербург»

Режиссеры: Максим Бриус, Андрей Коршунов

Продюсеры: Юрий Шалимов, Марина Белова, Инесса Юрченко, Сергей Щеглов

Продюсер канала: Марина Фоменко

Источник: 5 канал
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