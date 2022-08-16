Благотворительный фестиваль «Остаёмся помогать»

Фестиваль организовывает благотворительный фонд «Нужна помощь» при поддержке Севкабель Порт. В программе — мастер-классы, семинары, лекции, йога, перфоманс, выставка.

Наступление кризиса благотворительные организации ощущают одними из первых. Отчисления в фонды — статья расходов, от которой жертвователи отказываются в первую очередь в целях экономии. Организаторы фестиваля призывают сейчас оставаться с теми, кому больше всех нужна помощь в сложившихся условиях. «Остаёмся помогать» даёт некоммерческим организациям пространство для сбора пожертвований путём продажи мерча, проведения мероприятий за донейшн и распространения знания о том, какого это — помогать.

В пятницу, 26 августа, в 18:00 «Остаёмся помогать» начнётся с большой Ярмарки фондов. Благотворительные организации представят свои изделия в пространстве «Вольт», расположенном слева от Кабельного цеха. Там можно будет приобрести мерч, а несколько организаций представят изделия, сделанные руками подопечных в собственных мастерских: открытки, шоперы, кружки и другое. Вырученные средства НКО направят на поддержку собственной деятельности.

Ярмарку сопроводят диджей-сетами, а в 20:00 состоится открытый концерт группы Аивер.

Каждый следующий день «Остаемся помогать» посвящён отдельной социально-значимой проблеме:

27 августа – день Ментальности. В субботу гостей будут ждать перформанс, концерт Build Your House Underground и театральная импровизация.

28 августа – день Пожилых с йогой для самых взрослых, мастер-классами и лекциями о здоровом образе жизни.

29 и 30 августа для тех, кто чуть помладше, пройдут два Детских дня. В программе: своп школьной формы и учебников, мастер-классы и выставка. А на лекциях от организаций «Апрель» и «Анна помогает» поднимут сложную тему актуальных проблем сиротства.

2 сентября темой дня стала Экология. Леккции и викторины об ЭКО-практиках проведут «Спасибо», «Раздельный мусор» и «Мусора.Больше.Нет».

3 сентября, в день Здоровья, на набережной пройдёт занятие йогой для всех. А ещё лекции о донорстве костного мозга, психических расстройствах и зависимости.

4 сентября фестиваль в Порту закончится днём Системной благотворительности.

5 сентября «Остаёмся помогать» завершится онлайн. В социальных сетях проекта пройдёт массовый флешмоб.

Это далеко не все активности, запланированные на благотворительную неделю. Больше – тут: программа и полный список участников.