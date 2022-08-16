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Питерец.ру » Культура » Благотворительный фестиваль «Остаёмся помогать»

Благотворительный фестиваль «Остаёмся помогать»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Севкабель Порт
Фестиваль организовывает благотворительный фонд «Нужна помощь» при поддержке Севкабель Порт

Фестиваль организовывает благотворительный фонд «Нужна помощь» при поддержке Севкабель Порт. В программе — мастер-классы, семинары, лекции, йога, перфоманс, выставка. 
Наступление кризиса благотворительные организации ощущают одними из первых. Отчисления в фонды — статья расходов, от которой жертвователи отказываются в первую очередь в целях экономии. Организаторы фестиваля призывают сейчас оставаться с теми, кому больше всех нужна помощь в сложившихся условиях. «Остаёмся помогать» даёт некоммерческим организациям пространство для сбора пожертвований путём продажи мерча, проведения мероприятий за донейшн и распространения знания о том, какого это — помогать. 
В пятницу, 26 августа, в 18:00 «Остаёмся помогать» начнётся с большой Ярмарки фондов. Благотворительные организации представят свои изделия в пространстве «Вольт», расположенном слева от Кабельного цеха. Там можно будет приобрести мерч, а несколько организаций представят изделия, сделанные руками подопечных в собственных мастерских: открытки, шоперы, кружки и другое. Вырученные средства НКО направят на поддержку собственной деятельности. 
Ярмарку сопроводят диджей-сетами, а в 20:00 состоится открытый концерт группы Аивер.
Каждый следующий день «Остаемся помогать» посвящён отдельной социально-значимой проблеме: 
27 августа – день Ментальности. В субботу гостей будут ждать перформанс, концерт Build Your House Underground и театральная импровизация. 
28 августа – день Пожилых с йогой для самых взрослых, мастер-классами и лекциями о здоровом образе жизни. 
29 и 30 августа для тех, кто чуть помладше, пройдут два Детских дня. В программе: своп школьной формы и учебников, мастер-классы и выставка. А на лекциях от организаций «Апрель» и «Анна помогает» поднимут сложную тему актуальных проблем сиротства. 

2 сентября темой дня стала Экология. Леккции и викторины об ЭКО-практиках проведут «Спасибо», «Раздельный мусор» и «Мусора.Больше.Нет». 

3 сентября, в день Здоровья, на набережной пройдёт занятие йогой для всех. А ещё лекции о донорстве костного мозга, психических расстройствах и зависимости. 

4 сентября фестиваль в Порту закончится днём Системной благотворительности. 

5 сентября «Остаёмся помогать» завершится онлайн. В социальных сетях проекта пройдёт массовый флешмоб. 

Это далеко не все активности, запланированные на благотворительную неделю. Больше – тут: программа и полный список участников.

Источник: Севкабель Порт
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