Группе «Би-2» досталось от зенитовских болельщиков, а вот Розенбаума уважают все

«Питерец.ру» не забыл, какие дебаты шли вокруг выбора Петербурга местом проведения матча за Суперкубок России. Ведь соперником действующего чемпиона страны стал непримиримый соперник – московский «Спартак». «Красно-белые» смогли завоевать кубковые трофей в прошедшем сезоне, что не спасло от отставки предыдущий тренерский штаб. Сам матч завершился со счётом 4:0 в пользу «Зенита», но много говорили про культурную программу.

То, что спартаковская торсида трепетно относится к певице МакSим спровоцировало зрителей в сине-бело-голубых цветах на недовольство. Но особенно досталось белорусско-австралийской рок-группе «Би-2». Сейчас очень много предположений, с чем связан не очень тёплый приём Лёвы и Шуры на «Газпром-Арене». Визуальный повод нашёлся быстро – спартаковский шарф на шее одного из музыкантов: выйти на зенитовский стадион в спартаковском шарфе – явный эпатаж. Однако после крупной победы «Зенита» над принципиальным конкурентом мог ли шарф стать той самой красной тряпкой для быка?

Выступление Александра Розенбаума прошло спокойно.



