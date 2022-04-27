В центре Петербурга появилась инсталляция, посвящённая импортозамещению

Вчера вечером, в центре Петербурга на Невском проспекте и углу Малой Конюшенной улицы появился новый арт-объект, посвящённый российскому импортозамещению. Фотографиями изделия приводятся в Telegram-канале "Вечерний Омаров".

Инсталляция представляет собой слово "zemistim", собранное из первых букв названий компаний, которые покинули отечественный рынок, — Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, Ikea и Milky Way.

"Курс на импортозамещение взят, и задача, безусловно, будет решена так, что следующего их ухода мы вообще не заметим", — гласит подпись к посту, опубликованному в канале "Вечерний Омаров".

Иностранные компании, боясь репутационных рисков, начали массово уходить из РФ после старта военной "спецоперации".