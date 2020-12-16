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Питерец.ру » Культура » Инсталляция Arrival 404.zero

Инсталляция Arrival 404.zero

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Google
Лазерный луч проходит через гигантские металлические рамы, как космический поезд

Лазерный луч проходит через гигантские металлические рамы, как космический поезд. Рамы складываются в бесконечный тоннель ведущий из ниоткуда в никуда. Пространство пульсирует и переливается в красно-белых вспышках света и низкочастотного звука — это инсталляция ARRIVAL от дуэта 404.zero. Ровно год назад ее мировая премьера состоялась на площадке Avant Garden в Бруклине, Нью-Йорк.

С 25 декабря “ноль-объект” появится в пространстве Кабельного цеха, самой крупной площадке Севкабель Порт — там же, где проходят летние фестивали и шумные рынки. ARRIVAL полностью трансформируется вместе с новым пространством, а опыт зрителей в Петербурге не будет похож на Нью-йоркский — благодаря математическим алгоритмам, сценарий шоу не повторяется никогда.

404.zero — это петербургские медиа-художники и музыканты с мировым именем. Александр Лециус и Кристина Карпышева за последние несколько лет показали свои знаменитые аудио-визуальные перформансы на Таймс-сквер, в Музее искусств Лос-Анджелеса, на фестивале медиа искусств в Японии, на монреальском фестивале MUTEK — Каннах в области цифрового искусства и электронной музыки. 

Свой первый музыкальный альбом 404.zero записали и выпустили в этом году в Исландии на культовом экспериментальном лейбле Bedroom Community, а их работы высоко оценили музыканты Sigur Ros. В Петербурге дуэт пока отметился только один раз — во время фестиваля “Present is Perfect” от Roots United.  

Название коллектива отсылает к ошибке 404 Not found, которую вы видите, запрашивая в браузере «битую» ссылку. Социофобы и «сайлент-фрики», 404.zero, не выпускают манифестов и не пишут сложносочиненные тексты — зритель сам решает, как оценить или, если хотите, пережить увиденное.

ARRIVAL, «Перманентное прибытие» — это наблюдение за коллапсом трехмерной системы координат и рождением новой, еще не сформулированной. 

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Концепция, свет, звук, алгоритмы: 404.zero 

Производство: студия СЕТАП, команда «Севкабель Порт»

В произведении присутствуют яркие световые и лазерные вспышки и громкий низкочастотный звук. Не рекомендуется к посещению детям до трех лет и лицам, чувствительным к интенсивному свету и звуку. 

Показы инсталляции производятся по сеансам, с ограниченным числом зрителей, с соблюдением всех норм профилактики коронавирусной инфекции.

График работы:

25 декабря — 10 января с 12:00 до 23:00 

11 января — 24 января с 17:00 до 23:00 

31 декабря — с 12:00 до 20:00 

Понедельник – выходной (кроме праздничных дней).

Длительность 1 сеанса — 25 минут. 

Севкабель Порт, Кабельный цех

Кожевенная линия 40, Гавань В.О.

Источник: Севкабель Порт
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