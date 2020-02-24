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Питерец.ру » Культура » Концерт ансамбля “Ленинградский Патефон”

Концерт ансамбля “Ленинградский Патефон”

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84
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
28 февраля в самом сердце Петербурга слушаем Ленинградский патефон

В музыкальную моду прочно вошли мелодии прошлого – любимые многими поколениями песни из кинофильмов, хиты в исполнении Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, Анны Герман.

28 февраля ансамбль “Ленинградский Патефон” исполнит для гостей FREEDOM Music Hall программу советских песен, знакомых каждому по кинофильмам и старым граммофонным пластинкам.

Вокально-инструментальная ассоциация "Ленинградский патефон" – ансамбль из Петербурга, исполняющий лучшие песни советской эстрады, которые так любят слушатели нескольких поколений. В новую программу вошли популярные кинохиты прошлого века в новых аранжировках. В репертуаре – песни из фильмов "Девчата", "Служебный роман", "Три тополя на Плющихе", "Ирония судьбы, или С легким паром!" и многих других.

Специальный подарок гостям особенно оценят любители джаза – солировать в концерте будет самая яркая джазовая вокалистка Москвы – Анастасия Лютова!

Концерт пройдет с одним антрактом.
Казанская, 7
Начало 20.00
Билеты https://k7.su/event/leningradskiy-patefon

Источник: FREEDOM Music Hall
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