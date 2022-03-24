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Питерец.ру » Культура » Всероссийская «Неделя детской книги» 2022 откроется 25 марта

Всероссийская «Неделя детской книги» 2022 откроется 25 марта

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Опубликовал: Климова Елена
0
Фото:
pexels.com
Всероссийская благотворительная акция «Неделя детской книги» пройдёт с 25 по 31 марта 2022 года.

Организаторы мероприятия, Союз детских и юношеских писателей и проект «Библиотекам в дар» им. Олега Жданова, одной из своих главных целей считают создание прочной связи между библиотеками и авторами, благодаря которой дети и подростки будут обеспечены качественной, актуальной и интересной литературой.
К акции присоединились 600 библиотек из разных уголков страны и ближнего зарубежья – это значит, что дети из региональных городов и сёл тоже получат возможность поучаствовать в мероприятиях, проявить активность и задать вопросы своим любимым писателям. В этом году на «Неделе детской книги» ожидается 19 000 человек – это практически в четыре раза больше, чем в прошлом году. Для них выступят 26 авторов, среди которых: Дмитрий Емец, Тамара Крюкова, Валентин Постников, Елена Хрусталёва, Екатерина Матюшкина, а также Светлана Кривошлыкова – председатель правления Союза детских и юношеских писателей.
Участие в столь масштабном мероприятии полезно не только для детей: библиотеки пополнят свои фонды современной российской литературой и получат возможность устраивать встречи с писателями в дальнейшем. Авторы, помимо общения с читателями, смогут презентовать свои книги, расширить аудиторию и наладить дружественные контакты для будущих выступлений.
«Неделя детской книги» стартует 25 марта в 12:00 по Москве. Каждый читатель может присоединиться к акции, подключившись к трансляции в официальной группе во ВКонтакте.

Источник: Союз детских и юношеских писателей
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