Центральная библиотека приглашает на бесплатные экскурсии по Лермонтовским местам

Payeer

ента новостей

15:09
Ленобласть приглашает на фестиваль «Корюшка идёт!»
15:01
В Петербурге проведут шлюпочную регату
14:55
В Ленобласти на пожаре пострадала женщина
14:43
В Петербурге на даче принца Ольденбургского устроят гостиницу
14:37
Выставка «Единым ударом!»
14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
14:25
В Ленобласти ликвидирован передвижной цех по производству водки
08:45
Петербуржцы скорбят
08:07
В США теперь нельзя
20:01
«Алые паруса-2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards
13:36
Концерт посвященный 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии
13:08
Выставка «Знаки земли»
12:29
Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»
12:04
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
11:58
В Петербурге на станции метро задержали мигранта-развратника
11:42
В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег
10:55
В Ленобласти задержали подозреваемого в надругательстве над школьницами
10:42
В Петербурге ограбили 99-летнего ветерана
10:15
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения
09:49
Что не нужно пить натощак?
09:09
Вишневский снова критикует
12:47
В центре Петербурга налетчик в маск ограбил наркологическую клинику
12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
09:05
Что с просроченной ипотекой?
08:37
Достойно ли живут ветераны
14:30
В Петербурге состоялся Парада Победы
14:29
В Ленобласти более 500 военнослужащих ЗВО приняли участие в торжественном шествии случаю годовщины Великой Победы
14:27
Авиация Западного военного округа пролетела в парадном строю в небе над Санкт-Петербургом
00:57
Чемпион России по футболу сыграл вничью в Уфе
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Центральная библиотека приглашает на бесплатные экскурсии по Лермонтовским местам

Центральная библиотека приглашает на бесплатные экскурсии по Лермонтовским местам

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
lermontovka-spb.ru
15 мая в 13:00 Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова приглашает на экскурсионные прогулки по Лермонтовским местам Литейного округа.

15 мая в 13:00 Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова приглашает на экскурсионные прогулки по Лермонтовским местам Литейного округа.
Экскурсоводы расскажут, как складывалась жизнь поэта в Петербурге, какие памятные адреса сохранились в Литейной части. В ходе экскурсий прозвучат рассказы о людях, с которыми поэт был знаком, и тех домах, в которых он бывал.
Не останутся без внимания и здания, не связанные напрямую с именем поэта, но представляющие интерес для всех, кто интересуется культурной историей города.

Экскурсии проводятся одновременно по трем маршрутам, гости могут выбрать любой из них:
• «Вокруг Моховой. Прогулка первая»,
• «По Гагаринской. Прогулка вторая»
• «По улице Пестеля. Прогулка третья».

Экскурсии проводятся каждый месяц.

Продолжительность прогулки около двух часов. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

Встречаемся за 5 минут до начала у Шанхайского садика (Литейный пр-т, 17-19).
Телефон для справок: +7 (812) 272 75 95

Источник: МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-02-2016, 17:34
Музей «Мир Coca-Cola» в Санкт-Петербурге приглашает в гости
13-03-2015, 09:05
В городе почтили память Тараса Шевченка
20-05-2014, 15:21
Разнообразие экскурсий по Санкт-Петербургу
27-07-2014, 14:25
Только сегодня! Прогулка по крышам, доступная всем!
29-09-2014, 08:56
Джентльменская прогулка
28-08-2014, 10:18
Прогулка со Смешариками

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 14:33
В Петербурге мотоциклист сбил двух школьниц
0
148
10-05-2021, 12:33
В Петербурге иномарка сбила 3-летнего ребенка
0
172
10-05-2021, 12:28
В центре Петербурга произошло смертельное ДТП
0
301
5-05-2021, 13:42
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки
Наверх