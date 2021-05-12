Центральная библиотека приглашает на бесплатные экскурсии по Лермонтовским местам

15 мая в 13:00 Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова приглашает на экскурсионные прогулки по Лермонтовским местам Литейного округа.

Экскурсоводы расскажут, как складывалась жизнь поэта в Петербурге, какие памятные адреса сохранились в Литейной части. В ходе экскурсий прозвучат рассказы о людях, с которыми поэт был знаком, и тех домах, в которых он бывал.

Не останутся без внимания и здания, не связанные напрямую с именем поэта, но представляющие интерес для всех, кто интересуется культурной историей города.

Экскурсии проводятся одновременно по трем маршрутам, гости могут выбрать любой из них:

• «Вокруг Моховой. Прогулка первая»,

• «По Гагаринской. Прогулка вторая»

• «По улице Пестеля. Прогулка третья».

Экскурсии проводятся каждый месяц.

Продолжительность прогулки около двух часов. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

Встречаемся за 5 минут до начала у Шанхайского садика (Литейный пр-т, 17-19).

Телефон для справок: +7 (812) 272 75 95