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Питерец.ру » Культура » Концерт Элисо Вирсаладзе

Концерт Элисо Вирсаладзе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
Элисо Вирсаладзе посвятит сольный концерт в Большом зале Петербургской филармонии музыке Моцарта

23 марта в Большом зале Петербургской филармонии с сольным концертом выступит Элисо Вирсаладзе – одна из крупнейших пианисток современности: программа будет полностью посвящена музыке Моцарта.

Одна из самых прославленных исполнительниц нашего времени, Элисо Вирсаладзе выступает на самых престижных сценах, также она входит в число ведущих педагогов современности. Профессор Московской консерватории, она дает мастер-классы по всему миру, в числе ее учеников – Борис Березовский, Яков Кацнельсон, Алексей Володин и многие другие известные исполнители.

«Ее игра удивительно гармонична, в ней чувствуется настоящая поэзия, – говорил известный педагог Яков Флиер после выступления Элисо Вирсаладзе на Международном конкурсе имени Чайковского в 1962 году, – Пианистка превосходно понимает стиль исполняемых произведений, передает их содержание с большой свободой, уверенностью, непринужденностью, настоящим художественным вкусом».

«Можно ли пожелать лучшего Шумана после Шумана, которого сегодня играла Вирсаладзе? Думаю, что после Нейгауза я такого Шумана не слыхал. Сегодняшний Klavierabend был настоящим откровением — Вирсаладзе стала играть еще лучше», – записал в своем дневнике Святослав Рихтер 16 февраля 1993-го года.

Билеты на концерт доступны в кассах и на официальном сайте Петербургской филармонии.

Возрастная категория: 6+

23 марта, вторник 20:00. Большой зал филармонии


Источник: Филармония
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