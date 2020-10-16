Ход реставрации Александровского дворца оценили эксперты Главгосэкспертизы

С 2010 года ведутся масштабные работы по восстановлению крупнейшего из императорских дворцов Царского Села – последней резиденции Николая II. В ходе выезда эксперты и работники Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России изучили процесс воссоздания исторического здания, который ведется на основе одобренных ими проектных решений.

«Возможность увидеть процесс того, как воссоздают уникальное историческое здание, и осознание своей причастности к этому лишний раз напоминают нам о важности нашей работы и степени личной ответственности», - заявила начальник Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России Анна Копейкина. В выезде на объект также приняли участие заместитель начальника филиала, эксперты и сотрудники Главгосэкспертизы. Их сопровождали директор «Царского Села» Ольга Таратынова, главный архитектор Мария Рядова и другие представители музея-заповедника.

Из истории

Александровский дворец был построен в 1792-1808 годах по повелению императрицы Екатерины II для своего любимого старшего внука - великого князя Александра Павловича, будущего императора Александра I. Автор проекта - выдающийся архитектор Джакомо Кваренги - создал классический образец дворцовой архитектуры, компоновочная схема которого отличалась регулярностью и симметрией, а конструктивное исполнение вполне типично для дворцовых построек конца XVIII века. Здание решено в трех основных объемах – центральная часть с выступающими малыми флигелями и два симметричных крыла. Два этажа с антресольными помещениями и полуподвалом, два входа в малых флигелях, снабженные каретными пандусами и южный вход с двумя пешеходными пандусами с террасой. Конструктивная схема дворца характеризуется массивными несущими наружными внутренними кирпичными стенами, образующими в плане достаточно ритмичные прямоугольные отсеки.

И при Николае I, и при Александре II проводились многочисленные переделки интерьеров и фасадов. В качестве главной резиденции Александровский дворец использовал Николай II, родившейся в Царском Селе. Здесь же после Февральской революции в 1917 году император с женой и детьми находились под домашним арестом, и отсюда же - из Полукруглого зала дворца - 1 (14) августа того же года царская семья была отправлена на станцию Александровская в сибирскую ссылку и затем в Екатеринбург, где члены семьи и их приближенные были расстреляны летом 1918 года.

Трехвековая история правления Романовых была окончена. Но «последний дом царя» продолжил существование в советской, а затем и в современной России. После революции во дворце размещались сначала историко-бытовой музей, затем Всесоюзный музей А.С. Пушкина. Дворец был практически разрушен во время Великой Отечественной войны, поэтому после войны здесь выполнили масштабный ремонт с частичной заменой конструкций, реставрацию и консервацию помещений, переделку утраченных интерьеров и демонтаж остатков оформления, не соответствующих общей стилистике. В 1997 году Александровский дворец был передан Государственному музею-заповеднику «Царское село», после чего косметический ремонт провели в Левом флигеле, - там разместили экспозицию музея. Еще через десять лет провели реставрационный ремонт кровли и частичную реставрацию фасадов здания. В 2011 году была начата реставрация фасадов и трех центральных помещений Парадной анфилады дворца. Проектную документацию на реконструкцию, техническое переоснащение с элементами реставрации и приспособление здания для музейного использования, разработанную Архитектурным бюро «Студия 44», в 2010 и в 2018 годах одобрил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России.

Эксперты в Александровском

В 2020 году в преддверии Дня всемирного наследия - Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест, отмечаемого 18 апреля, - Дирекция ФГБУК «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село» пригласила экспертов и работников Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России посетить Александровский дворец, чтобы показать ход масштабных работ на объекте. Пандемия внесла свои коррективы, - в городе был объявлен карантин, и экскурсия состоялась уже осенью – после снятия ограничений. Это не помешало экспертам получить уникальный опыт и знания, а также убедиться, что строительные работы выполняются в соответствии с проектной документацией, и ознакомиться с тем, как именно реализовываются архитектурные и строительные решения, предусмотренные проектом.

Как смогли убедиться эксперты, на сегодня во дворце почти завершены работы первой очереди и частично окончены работы второй очереди сохранения здания. В том числе устроен монолитный железобетонный кессон по всем подвальным помещениям дворца с понижением отметок уровня пола, выполнены усиление и «вычинка» кладки кирпичных стен, простенков и проемов, восстановлены и усилены межэтажные перекрытия и своды, восстановлены или построены новые лестницы и лифты, входы в здание, стропильная система и кровли в левом крыле дворца. Также к осени 2020 года была воссоздана историческая планировка и отделка помещений первого и второго этажей левого крыла, соответствующая периоду проживания Николая II и Александры Федоровны, проложены все внутренние инженерные сети и системы, воссозданы исторические интерьеры в большей части помещений, отреставрированы и воссозданы элементы декора.

В ходе выезда эксперты осмотрели в левом крыле дворца уже законченные вестибюль, приемную, рабочий и большой парадный кабинеты Николая II, помещение с бассейном, столовую и другие зоны, а также уточнили, каким образом восстанавливались исторические интерьеры и как определялись подлинные цвета, материалы и детали декора. Представители музея показали результаты работы по воссозданию объектов по отдельным сохранившимся деталям, по осколкам изразцовых плиток, в том числе восстановленные по историческим описям элементы декоративно-прикладного искусства, ранее утраченные росписи плафонов, тканевые отделки стен и паркетные полы. В ходе их реставрации использовали керамические изразцы и специальные сорта дерева для облицовки каминов и декоративных панелей, изготовленные по специальным заказам ткани, искусственный мрамор. Во всех осмотренных помещениях воссозданы интерьеры и разложены рулоны образцов ковров, тщательно подобранных в тон интерьерам – для покрытия паркетных полов перед открытием этих помещений для посещения экскурсий.

Самыми ответственной, трудоемкой и сложной задачей, которая потребовала неукоснительного соблюдения технологии и высокой культуры производства, оказалось понижение уровня пола в подвале Александровского дворца с устройством железобетонного кессона, выполняющего роль напорной гидроизоляции. Установка кессонов проводилась в стесненных условиях, с применением компактного бурового оборудования, при этом материалы подавались вручную. Колонны «вывешивались» поочередно, так, чтобы не допустить одновременного выполнения работ на смежных участках. Поскольку подошва фундаментов кирпичных столбов, поддерживающих своды перекрытия цокольного этажа, оказалась выше проектной отметки плиты пола после углубления, было выполнено предусмотренное проектом временное вывешивание столбов на микросваях. Передача нагрузок между ними осуществлялась через стальные ростверки из прокатных профилей. После вывешивания каждого столба фундамент под ним демонтировали и выполняли новый монолитный железобетонный столбчатый фундамент из бетона. Фундаменты под колонны были объединены в единую конструкцию с плитой пола подвала арматурными выпусками. Новые трещины не появились ни на одном этапе сооружения кессона. Сегодня ни в одном помещении цокольного этажа Александровского дворца нет протечек грунтовой воды, что свидетельствует о качественной реализации правильно принятых проектных решений.

В помещениях второй очереди, которые также удалось осмотреть экспертам и работникам Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, местами еще полностью отсутствует отделка и полы, производятся работы по усилению кирпичной кладки стен и проемов, прокладываются коммуникации, устраиваются черновые полы. Среди оставшихся работ первой очереди в левом крыле дворца проведут монтаж и пуско-наладку оборудования систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, связи и освещения, оборудования в серверной, а также настил ковров. Кроме того, до конца 2020 года будет благоустроена прилегающая к дворцу территория. В 2021 году будут продолжены работы по второй очереди, при этом планируется открыть для посетителей и обслуживающего персонала помещения левого крыла дворца, в том числе музейную зону с постоянной экспозицией.