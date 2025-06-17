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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти построят сладкий завод

В Ленобласти построят сладкий завод

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
В Ленобласти построят новый сладкий завод: производство запустит компания «Любимый край» 

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленинградской области планируется строительство нового завода по производству сладостей. Проект запустят в промышленной зоне Горелово Ломоносовского р-на. Инвестиции в завод составят около 1,3 млрд. руб.

На новом предприятии будут использоваться современные технологии и оборудование, что позволит выпускать высококачественную продукцию. Ожидается, что завод станет одним из крупнейших производителей сладостей в регионе.

Завод построит компания «Любимый край» – известный производитель кондитерских изделий. Там будут выпускать мармелад, вафли и детское печенье. На заводе появится 100 рабочих мест. Его разместят на площади в 9,8 тыс. кв. м.

Реализация проекта будет способствовать развитию экономики региона. Сладкий завод станет еще одним примером успешного инвестиционного проекта в Ленинградской области.

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