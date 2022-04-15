«Магнит» стал доставлять продукты

Доставка продуктов – услуга, которая начинает обретать популярность. Некоторые торговые сети уже включили данное направление в свою деятельность. Теперь доставку запустили и в «Магните».

Известный ритейлер отрыл в Петербурге свои первые склады, предназначенные для онлайн-заказов. Сейчас продукты заказывать могут жители Невского, Фрунзенского и Московского р-на города. Если клиент заказывать срочную доставку, то получит продукты примерно через час. В ассортименте этих складов около 7000 товаров. Оформить заказ можно напрямую в магазине или через партнеров сети «Магнит».

По данным «Питерец.ру», российские ритейлеры готовы снизить цены на товары. Это обусловлено укреплением рубля. Хочется верить, что эти заявления окажутся реальностью, а не банальными лозунгами.