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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти нарастили выпуск автопрома

В Ленобласти нарастили выпуск автопрома

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В Ленинградской области наблюдается существенный подъем в сфере автопрома: подробности в новости

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти за январь–февраль текущего года производство автопрома увеличилось в два раза. В этой отрасли индекс промышленного производства достигнув 185,8%.

Особенно успешно работают небольшие компании, которые занимаются производством прицепов и полуприцепов, а также крупные производители деталей и аксессуаров для автомобилей.

Эксперты отмечают, что рост производства также связан с реализацией новых инвестиционных проектов и модернизацией существующих предприятий. Внедряются современные технологии, что позволяет значительно повысить объемы выпуска продукции.

Ожидается, что положительная динамика сохранится и в дальнейшем. Власти и предприятия региона продолжают работу над укреплением позиций Ленинградской области как одного из центров автомобильной промышленности России.

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