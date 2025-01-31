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Питерец.ру » Экономика » Цены на автобусные туры и экскурсии в СПб скоро вырастут

Цены на автобусные туры и экскурсии в СПб скоро вырастут

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В ближайшее время жителей и гостей СПб ожидает очередное повышение цен на автобусные туры и экскурсии

«Питерец.ру» сообщает, что жители и гости Петербурга вскоре столкнутся с очередным ростом цен на автобусные туры и экскурсии. Это станет новым этапом в увеличении стоимости отдыха в культурной столице России.

Специалисты прогнозируют, что цены на автобусные туры могут вырасти на 10–15%, а стоимость экскурсий – на 5–10%. Это может повлиять на популярность данного вида отдыха и привести к изменению предпочтений туристов.

Возможными причинами повышения цен эксперты называют рост затрат на топливо, обслуживание автобусов, а также увеличение расходов на оплату труда водителей и экскурсоводов. Кроме того, влияние на ценообразование могут оказывать внешние факторы, такие как изменение курса валют и рост цен на услуги поставщиков.

Как повышение цен отразится на спросе на автобусные туры и экскурсии, покажет время. Однако уже сейчас можно предположить, что это приведет к перераспределению туристического потока и изменению предпочтений путешественников.

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