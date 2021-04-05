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Питерец.ру » Общество » Населения становится больше

Населения становится больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Численность населения Ленобласть растет

«Питерец.ру» отмечает, что в некоторых регионах наблюдается прирост численности населения. В число таковых входит и Ленобласть. Причем этот регион попал в топ-3 по данному показателю.

Численность населения здесь выросла на 4,3%. Больше народа прибавилось только в Ингушетии и Севастополе. Количество жителей в Ингушетии увеличилось в последние годы на 5%. В Севастополе отмечен рекордный прирост, который составил 17%. Если говорить о приросте за счет миграции, то здесь Ленобласть тоже заняла 3 место. Выше в рейтинге оказались только Московская область и Краснодарский край.

В некоторых регионах происходит сокращение численности населения. Это обусловлено демографическими и социально-экономическими факторами.

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