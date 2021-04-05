Населения становится больше

«Питерец.ру» отмечает, что в некоторых регионах наблюдается прирост численности населения. В число таковых входит и Ленобласть. Причем этот регион попал в топ-3 по данному показателю.

Численность населения здесь выросла на 4,3%. Больше народа прибавилось только в Ингушетии и Севастополе. Количество жителей в Ингушетии увеличилось в последние годы на 5%. В Севастополе отмечен рекордный прирост, который составил 17%. Если говорить о приросте за счет миграции, то здесь Ленобласть тоже заняла 3 место. Выше в рейтинге оказались только Московская область и Краснодарский край.

В некоторых регионах происходит сокращение численности населения. Это обусловлено демографическими и социально-экономическими факторами.