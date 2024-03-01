Бюджетные доходы снова превысили триллион

Экономика Петербурга всегда отличалась прочностью и стабильностью. Город продолжает активно развиваться, причем это происходит несмотря на западные санкции и прочие сложности.

«Питерец.ру» сообщает, что налоговые поступления в бюджет Северной столицы за 2023 год превысили 1 трлн руб. Город успешно справился с поставленной задачей. Причем годом ранее эта отметка тоже была превышена. Теперь же показатель в 1 трлн руб. удалось повторить.

Глава города Беглов отметил стабильное развитие Петербурга и эффективность налогового администрирования. Спикер ЗакСа Александр Бельский отметил, что властям пришлось жестко контролировать сбор налогов и при этом снизить количество проверок, давая послабление бизнесу.