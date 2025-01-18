Петербуржцы оплатили рекордную задолженность «Водоканалу»

«Питерец.ру» сообщает, что перед Новым годом «Водоканал» проводил традиционную акцию, предлагая оплатить долги за холодную воду без пени. Многие петербуржцы воспользовались этим предложением. В итоге было выплачено 75 млн. руб. – получается, что горожане заплатили больше, чем когда-либо ранее.

В мероприятии приняли участие те, кто пользуется холодной водой, получая услугу от «Водоканала». Это жители многоквартирных и владельцы частных домов, заключившие соответствующий договор.

Примечательно, что годом ранее в рамках такой же акции было погашено долгов на сумму 60 млн. руб. Еще раньше «Водоканал» получал от петербуржцев 58, 35 и 19 млн. руб. Как видим, программа дает положительный эффект.