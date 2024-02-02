«Водоканал» ищет помощника для выбивания долгов

Петербургский «Водоканал» нередко сталкивается с проблемой должников среди предпринимателей. Желающих пользоваться услугами организации оказывается немало – нельзя обойтись без водоснабжения и водоотведения – только вот платить за это хочет не каждый.

Конечно, задолженность образуется в силу разных причин. Бывает, что компания сталкивается с финансовыми сложностями, из-за чего не может своевременно оплачивать услуги. Только «Водоканалу» от этого не легче – организация недополучает деньги, что снижает ее возможности.

Поэтому данная структура решила найти подрядчика, который займется взысканием долгов. Он будет работать предпринимателями, которые задолжали по договору, а также с задолженностями, связанными с незаконным потреблением ресурсов.

Петербургский «Водоканал» предлагает подрядчику контракт на сумму 109,2 млн руб. Кандидаты могут подавать заявки до 21 февраля. Итоги конкурса станут известны 28 февраля.