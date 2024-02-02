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Питерец.ру » Экономика » «Водоканал» ищет помощника для выбивания долгов

«Водоканал» ищет помощника для выбивания долгов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
«Водоканал» готов потратить 100 миллионов на подрядчика, который займется взысканием задолженности

Петербургский «Водоканал» нередко сталкивается с проблемой должников среди предпринимателей. Желающих пользоваться услугами организации оказывается немало – нельзя обойтись без водоснабжения и водоотведения – только вот платить за это хочет не каждый.

Конечно, задолженность образуется в силу разных причин. Бывает, что компания сталкивается с финансовыми сложностями, из-за чего не может своевременно оплачивать услуги. Только «Водоканалу» от этого не легче – организация недополучает деньги, что снижает ее возможности.

Поэтому данная структура решила найти подрядчика, который займется взысканием долгов. Он будет работать предпринимателями, которые задолжали по договору, а также с задолженностями, связанными с незаконным потреблением ресурсов.

Петербургский «Водоканал» предлагает подрядчику контракт на сумму 109,2 млн руб. Кандидаты могут подавать заявки до 21 февраля. Итоги конкурса станут известны 28 февраля.

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