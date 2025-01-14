Определены лучшие вакансии января

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно исследованию, в СПб есть специалисты, которые могут рассчитывать на зарплату более 200 тысяч руб. Это данные январских вакансий одного из сервисов по поиску работы. Кто же эти счастливчики?

Лидерами рейтинга оказались галурги – специалисты в области химической промышленности, занимающиеся получением и обработкой солей. Им предлагают 270 тыс. руб. Далее идут финдиректоры – с зарплатой от 250 тыс. руб.

Также в пятерку лучших вакансий вошли стоматологи, специалисты по отопительному оборудованию и кондиционерам и водители категории E. Этим работникам предлагают от 200 тыс. руб.

Напоминаем, что рейтинг выгодных вакансий может меняться. Он зависит от текущего предложения на рынке СПб.