Продажи мотоциклов взлетели

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге серьезно увеличились продажи мотоциклов. За 9 месяцев текущего года было приобретено 2123 единицы такой техники. В аналогичный период 2023-го – 1249.

В итоге произошел взлет продаж на уровне 70%. Если смотреть ситуацию по стране, то здесь показатели тоже серьезно выросли – на 58%. В России наблюдается увеличение спроса на мотоциклы.

Наибольшей популярностью в СПб отличается китайский Voge – его приобрели 249 раз. 170 человек купили индийский мотоцикл Royal Enfield. Тройку лидеров замкнул еще один «китаец» Regulmoto с показателем продаж 154.

Специалисты объясняют данную тенденцию уходом многих зарубежных производителей. На их место пришли китайские и индийские марки, чья стоимость является более доступной.