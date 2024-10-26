ента новостей

11:44
В Ленобласти подросток на "Волге" столкнулся с "Шевроле". Оба водителя в больнице
11:15
В Колпино в ДТП пострадал водитель и 10-летний пассажир «Лады Гранта»
10:06
Теплую одежду покупают меньше
09:44
Продажи мотоциклов взлетели
03:09
Нижегородский мастер ФИДЕ Дмитрий Гольцев стал победителем блица на шахматном турнире «Мемориал Чигорина»
02:18
Уфимский «Динамо-Урал» победил «Динамо-ЛО» в 9-м туре волейбольной Суперлиги со счётом 3–0, у Сурмачевского – 16 очков
01:56
Крупная победа СКА над «Спартаком» – 5:2, автором победной шайбы стал Василий Глотов
14:45
В Петербурге неадекватный мужчина в гипермаркете «О’Кей» устроил поножовщину
12:18
Нужно ли штрафовать за оскорбление учителей?
11:52
Пришлось перейти на дистанционку
11:25
Клуб межкультурного диалога «Русский Шанхай — китайский Петербург» открылся в РГПУ им. А. И. Герцена
11:21
Полицейские поймали троих рецидивистов, ограбивших хлебокомбинат в Гатчине
11:12
В ДТП под Лугой пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Фольксваген»
11:02
В Ленобласти 81-летний водитель «Ниссан X-TRAIL» скончался на трассе «Скандинавия»
10:54
В Невском районе подростки жестоко избили мужчину
10:49
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ломоносова
10:41
В Колпино поймали мигранта, обманувшего двух пенсионерок в Петродворцовом и Калининском районах
09:54
В ГАТИ проверили нежилые здания
08:50
Не работает оплата парковок
02:11
ВХЛ: петербургское «Динамо» в овертайме проиграло ЦСК ВВС 1:2, а «СКА-Нева» уступила «Дизелю» со счётом 3:5, хотя Даниил Лазутин сделал хет-трик
01:53
Волейбольный «Зенит» в который раз проиграл казанскому «Зениту», не сумев взять ни одной партии: не помогло и отсутствие в составе гостей Сэма Деру
01:28
В матче Кубка России между «Крылья Советов» – «Динамо» было забито 9 мячей: хет-трик сделал динамовский марокканец Маухуб, ранее «Зенит» победил «Факел»
16:15
В Петербурге задержали за взятки заместителя председателя Комитета по транспорту
15:17
В Telegram появились новые мошеннические аккаунты
15:15
Звонки через мессенджеры могут заблокировать в качестве борьбы с фродом
13:04
В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
12:58
В Герценовском университете готовят уникальный сборник, посвященный творчеству блокадных композиторов
12:52
В Госдуме откроется выставка к 300-летию СПбГУ
12:48
В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов
12:44
В Ленобласти мать подозревают в истязаниях 10-летней дочери
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Продажи мотоциклов взлетели

Продажи мотоциклов взлетели

0
45
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге наблюдается высокий спрос на мотоциклы

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге серьезно увеличились продажи мотоциклов. За 9 месяцев текущего года было приобретено 2123 единицы такой техники. В аналогичный период 2023-го – 1249.

В итоге произошел взлет продаж на уровне 70%. Если смотреть ситуацию по стране, то здесь показатели тоже серьезно выросли – на 58%. В России наблюдается увеличение спроса на мотоциклы.

Наибольшей популярностью в СПб отличается китайский Voge – его приобрели 249 раз. 170 человек купили индийский мотоцикл Royal Enfield. Тройку лидеров замкнул еще один «китаец» Regulmoto с показателем продаж 154.

Специалисты объясняют данную тенденцию уходом многих зарубежных производителей. На их место пришли китайские и индийские марки, чья стоимость является более доступной.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-02-2024, 08:26
Продажи автомобилей выросли
30-03-2020, 06:22
Продажи кроссоверов возросли
21-03-2023, 08:45
Авторынок переживает ажиотаж
12-04-2024, 13:47
Продажи электромобилей выросли
13-03-2024, 11:51
Какие машины приобретают чаще всего?
20-03-2024, 08:19
Китайские мотоциклы стали популярными

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 11:44
В Ленобласти подросток на "Волге" столкнулся с "Шевроле". Оба водителя в больнице
0
34
Сегодня, 11:15
В Колпино в ДТП пострадал водитель и 10-летний пассажир «Лады Гранта»
0
105
Вчера, 11:12
В ДТП под Лугой пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Фольксваген»
0
115
Вчера, 11:02
В Ленобласти 81-летний водитель «Ниссан X-TRAIL» скончался на трассе «Скандинавия»
Наверх