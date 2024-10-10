Губернатор отметил развитие производства

«Питерец.ру» отмечает, что губернатор Беглов и его команда постоянно анализируют экономические показатели СПб. Власти делают все возможное для успешного развития города. По словам градоначальника, в СПб увеличилось производство. Особенно это касается объема выпускаемой продукции в высокотехнологичных сферах.

Так, за 8 месяцев текущего года результаты в машиностроении улучшились в 3,4 раза, а у предприятий, производящих электронику и электротехническое оборудование – в 1,6 и 1,3 раза. Администрация города делает серьезный упор на подготовку сотрудников для предприятий. Для этого запущен специальный проект, упрощающий поиск нужных работников. Кроме того, корректируется система среднего профобразования.