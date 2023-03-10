Акции компании «Газпром» сохраняют высокий потенциал роста из-за рекордных финансовых показателей за первое полугодие 2022 года — аналитический отдел АО «Инвестиционная компания ЛМС»

По результатам прошедшего полугодия «Газпром» получил рекордную чистую прибыль из-за высокой стоимости газа. Согласно опубликованным данным, прибыль предприятия за первое полугодие 2022 года составила около 2,5 трлн. рублей, что сравнимо с уровнем прибыли за весь прошлый год.
С учетом высокой дивидендной доходности компании, аналитики АО «Инвестиционная компания ЛМС» сохраняют позитивный взгляд на акции «Газпрома». Согласно прогнозам, в течение 1 года акции могут вырасти на 40%. Другая полезная аналитика для инвесторов представлена на официальном сайте https://www.lmsic.com/.
Подробнее о компании
АО «Инвестиционная компания ЛМС» более 28 лет работает на фондовом рынке с неизменно высокими результатами. Компания соблюдает собственные принципы высокой надежности и конфиденциальности, за счет чего ей доверяют тысячи клиентов из разных городов России.
Компания оказывает широкий спектр профессиональных услуг и гарантирует:
- грамотные консультации по вопросам инвестиций от ведущих финансовых экспертов российского рынка;
- индивидуальный подход к каждому клиенту, выстраиваемый на основе уникальных потребностей и возможностей инвестора;
- эффективную защиту интересов клиентов, решивших инвестировать в акции отечественных предприятий;
- профессиональную помощь при работе на всех торговых площадках и внебиржевом рынке;
- возможность выгодно реализовать собственные акции отечественных предприятий, в том числе полученных во время приватизации;
- высокий пассивный доход за счет участия в надежных инвестиционных проектах.
Услуги
Компания оказывает клиентам комплексные услуги в сфере инвестирования. Ключевые направления деятельности:
- Юридическая помощь. В компании работают квалифицированные и опытные эксперты, которые умеют защищать права и интересы клиентов в корпоративных спорах.
- Брокерское обслуживание. Комплексная поддержка клиентов при работе на всех зарегистрированных торговых площадках и внебиржевом рынке.
- Управление капиталом. Предоставление клиентам информативных и точных аналитических прогнозов для обеспечения возможности максимально эффективно управлять собственным капиталом.
Компания дорожит репутацией и всегда работает в интересах собственных клиентов. Здесь вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь опытных финансовых экспертов, с которой инвестиции будут приносить прибыль.