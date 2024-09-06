Торговле с Китаем будут обучать в вузе

Китай является одним из важнейших партнеров нашей страны. Торговля с КНР продолжает активно развиваться. В Петербурге уделяют большое внимание данному вопросу, поэтому занимаются подготовкой соответствующих кадров.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПбГУ появится специальная программа, рассчитанная на подготовку экономистов, специализирующихся на торговле с Китаем. Обучение будет проводить ВШМ данного университета. Ну а необходимую финансовую поддержку обеспечит банк ВТБ. В роли партнера также выступит китайский университет HIT в Харбине.

Учащиеся смогут взаимодействовать с представителями российского и китайского бизнеса. Программа обучения стартует в октябре этого года.