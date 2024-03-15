Объем вкладов вырос

Люди не только берут кредиты, но и хранят свои деньги в банке. Это позволяет зарабатывать за счет таких вложений. Хотя процент по депозитам, как правило, невысокий, клиенты банка все равно получают какой-то доход, поэтому пользуются данным способом.

«Питерец.ру» сообщает, что сберегательная активность граждан увеличилась. По данным Центробанка, объем вкладов петербуржцев достиг 3,4 трлн руб. В итоге за год данный показатель вырос на 22%.

Одна из причин такой активности – увеличенные ставки по депозитам. Сегодня в крупнейших банках выплачивают 15% годовых. Это мотивирует россиян хранить средства на банковских счетах.

Хотя сейчас появилось множество вариантов для инвестирования – различные платформы предлагают вкладывать в акции, облигации, драгоценные металлы и другие активы, банковский счет остается самым безопасным вариантом для вложения. Поэтому петербуржцы предпочитают этот надежный и хорошо проверенный способ.