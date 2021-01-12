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Питерец.ру » Экономика » Мороженое для американцев

Мороженое для американцев

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Из Петербурга в США активно поставляют мороженое

«Питерец.ру» сообщает, что из Северной столицы в Соединенные Штаты поставляют мороженое. В течение прошлого года американцы получили из Петербурга более 2 тыс. тонн этого лакомства. Всего в Америку было направлено 248 партий мороженого.

Перед отправкой эта продукция прошла тщательную проверку. Были оформлены необходимые документы и проведены лабораторные испытания. В итоге соответствие всем требованием было подтверждено. После этого груз отправляли из Петербурга в США.

Российское мороженое достаточно высокого качества. Поэтому такая продукция ценится и за пределами нашей страны. Это лакомство даже поставляют в другое полушарие, чтобы его смогли оценить по достоинству в Соединенных Штатах Америки.

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