Как поддерживают петербургский бизнес?

Государство заинтересовано в развитии бизнеса, поскольку он помогает экономике развиваться. Приходят дополнительные поступления в казну, люди получают рабочие места, на рынок поступают новые товары и т. д.

Однако представители бизнеса нуждаются в поддержке, поэтому в государстве разрабатываются специальные программы. Так, предприятия Северной столицы могут получить льготный кредит до 5 млн. руб. Займ выдается на 2 года, при этом допускается отсрочка платежа.

Ставка по такому кредиту составляет 1-5%, конкретные условия поддержки зависят от вида деятельности. При этом в наиболее выгодном положении оказываются производственные предприятия.

«Питерец.ру» отмечает, что городское правительство СПб рассматривает поддержку бизнеса как одну из главных своих целей. Поэтому предприятия могут рассчитывать на действующие программы помощи.