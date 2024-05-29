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Питерец.ру » Экономика » Изменившийся климат приводит к потерям

Изменившийся климат приводит к потерям

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54
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Петербург теряет большие деньги из-за глобального изменения климата

«Питерец.ру» отмечает, что глобальные изменения климата уже давно волнуют мировую общественность. Эту тему также поднимают ученые, политики и предприниматели. Данный вопрос рассматривается и в Петербурге.

Власти Северной столицы считают, что климатические изменения приведут к лишним тратам. Согласно подсчетам, СПб может дополнительно терять 780 млрд. руб. в год. Это сумма, которая требуется для адаптации к возникшим переменам, а также для защиты от климатических рисков. При этом власти не уточняют, каких конкретно сфер это касается напрямую.

В конце прошлого года Смольный принял план адаптации к климатическим изменениям, рассчитанный до 2050 года. Он касается сохранения зеленых насаждений и защиты от природных катаклизмов. Также была учтена интенсивность осадков и выполнены соответствующие расчеты по водоотведению.

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