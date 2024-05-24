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Питерец.ру » Экономика » Появится китайский аналог H&M

Появится китайский аналог H&M

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
wikimedia.org
На российский рынок намерен прийти китайский аналог бренда H&M

«Питерец.ру» отмечает, что после начала СВО с нашего рынка ушел шведский бренд H&M. Один из ведущих европейских производителей одежды и аксессуаров закрыл все свои магазины в РФ, а их было около 150.

Однако теперь на смену этому известному бренду может прийти китайская Semir. Этот молодой производитель выпускает аналоги H&M, представленные в доступном ценовом сегменте. Магазины Semir появятся в Северной столице и других городах страны.

Китайский бренд намерен открывать около 60 торговых точек в год. Через 7-10 лет общее количество магазинов Semir в России должно достигнуть 500. Но сначала данный производитель придет в Москву и СПб.

Сегодня сеть Semir насчитывает свыше 7 тыс. торговых точек в Китае. Продукция этого бренда уже продается в 12 странах. Компания продолжает развиваться.

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