Появится китайский аналог H&M

«Питерец.ру» отмечает, что после начала СВО с нашего рынка ушел шведский бренд H&M. Один из ведущих европейских производителей одежды и аксессуаров закрыл все свои магазины в РФ, а их было около 150.

Однако теперь на смену этому известному бренду может прийти китайская Semir. Этот молодой производитель выпускает аналоги H&M, представленные в доступном ценовом сегменте. Магазины Semir появятся в Северной столице и других городах страны.

Китайский бренд намерен открывать около 60 торговых точек в год. Через 7-10 лет общее количество магазинов Semir в России должно достигнуть 500. Но сначала данный производитель придет в Москву и СПб.

Сегодня сеть Semir насчитывает свыше 7 тыс. торговых точек в Китае. Продукция этого бренда уже продается в 12 странах. Компания продолжает развиваться.