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Питерец.ру » Общество » Он пользовался чужой картой

Он пользовался чужой картой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржец нашел чужую карту – и нажил себе проблемы

Находка чужих денег – двоякая ситуация. С одной стороны, человек словно сорвал куш. С другой – деньги кто-то потерял, потому речь идет о присвоении чужого. Если же кто-то находит банковскую карту, тут все становится гораздо серьезнее. Трата чужих средств при любом раскладе является нарушением закона. Однако в случае с картой злоумышленника гораздо проще вычислить.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице дали условный срок человеку, который украл деньги с банковской карты. Этот гражданин нашел карту в магазине и стал ей пользоваться. Он рассчитывался ей в магазинах и на сайте. Мужчину удалось обнаружить, после чего он признал вину. В суде этому человека дали 2 года условно.

Так что нельзя присваивать себе чужие деньги. Это все может очень плохо закончиться для нарушителя.

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