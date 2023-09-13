В Новогорелово откроют новый завод строительных модулей

Застройщик из ТОП-5 России открывает свой первый завод в Новогорелово. Здесь запустят масштабное производство модулей, которые будут использоваться при строительстве жилья и социальных объектов.

«Сегодня модульные технологии становятся особенно востребованными, ведь темпы строительства растут. Поэтому для нас особенно отрадно, что в Ленинградской области появился новый завод, который с помощью отечественных технологий сможет обеспечить необходимыми материалами как многоквартирные, так и частные дома, социальные и общественно-деловые объекты. Для застройщиков и государственных заказчиков предприятие даст возможность сократить графики работ в два раза, а для будущих покупателей гарантирует заводское качество сборки и отделки после ввода в эксплуатацию», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский по итогу осмотра предприятия.

В рамках рабочей встречи зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский и президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина обсудили возможности сотрудничества по строительству социальных объектов: фельдшерских пунктов, пожарных станций, культурно-досуговых учреждений и других.

Как отмечает Геннадий Щербина, применение модульных конструкций позволяет повысить темпы строительства и сократить сроки строительства на 20-50% при повышении качества готового здания. В первую очередь за счет префабрикации будущего объекта до 85% и применения технологий лазерной сварки, что дает возможность гарантировать заводское качество сборки, отделки и установки инженерного оборудования.

Производственный комплекс объемно-блочных конструкций ПК ОБК расположен в индустриальном парке Горелово в Ленинградской области. Завершение строительства основного корпуса запланировано на 2024 год, а в начале 2025 года появятся ж/д инфраструктура и оборудованная территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции. Проектная мощность производственного комплекса составит до 1 000 объемно-блочных конструкций в год.