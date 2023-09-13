ента новостей

14:54
В Новогорелово откроют новый завод строительных модулей
14:50
В Ленобласти пройдет финал кубка Петербурга по ралли-кроссу
14:45
В Гатчине женщину подозревают в убийстве мужа и покушении на убийство сына
13:44
Необычное искусство на побережье Котлина: участники проекта «Новые городские художники» вновь посетили «Остров фортов»
11:19
В Гатчине задержали подозреваемую в квартирной краже
11:15
В Гатчине задержали подозреваемого в хищении автомобиля
11:10
В Петербурге при резком торможении автобуса пострадал 4-летний ребенок
10:59
В Приморском районе задержаны стрелки из пневматики
10:14
В Петергофе задержали подозреваемого в хищении автомобиля
10:11
В Петербурге пенсионерка после общения с телефонными мошенниками лишилась более 2,7 млн рублей
01:23
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Фенербахче» с разницей в 15 очков в заключительном товарищеском матче перед Кубком Кондрашина и Белова
00:44
Фиаско СКА в матче со «Спартаком» – 0:3 и «сухарь» словацкого голкипера московского клуба Рыбара
23:05
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в выполняющий дорожные работы трактор
16:24
Матвей Мичков снова оказался в «Сочи»: теперь хоккейная общественность гадает, сколько талантливый форвард наберёт очков в сезоне – 2023/2024
15:46
Единоросс Сергей Мачинский победил на довыборах в Законодательное Собрание Ленобласти и другие новости Леноблизбиркома
15:31
В Петербурге отпраздновали День перенесения мощей Александра Невского
14:38
Депутаты предложили направить средства платной парковки на благоустройство районов Петербурга
14:35
Выставка Роберта Лотоша «Истории повседневности»
14:32
Выставка Рашида Доминова «Обратный адрес»
14:30
Выставка Михаила Ершова «Есть только миг»
14:28
Выставка Оскара Клевера «Сон - белый конь»
14:22
В Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками
14:10
В Невском районе пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам почти 4,5 млн рублей
14:07
На севере Петербурга задержали мошенника, обманувшего пожилого мужчину
11:55
В Петербурге пенсионер продал квартиру и перевел мошенникам 11 млн рублей
11:52
В Ленобласти задержан вооруженный борец со сносом гаражей
11:45
В Невском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате
11:41
В Шушарах задержан поджигатель автомобилей
10:25
В Петербурге может появиться новая памятная дата – День Ленинградского народного ополчения
10:23
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В Новогорелово откроют новый завод строительных модулей

В Новогорелово откроют новый завод строительных модулей

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Застройщик из ТОП-5 России открывает свой первый завод в Новогорелово.

Застройщик из ТОП-5 России открывает свой первый завод в Новогорелово. Здесь запустят масштабное производство модулей, которые будут использоваться при строительстве жилья и социальных объектов.

«Сегодня модульные технологии становятся особенно востребованными, ведь темпы строительства растут. Поэтому для нас особенно отрадно, что в Ленинградской области появился новый завод, который с помощью отечественных технологий сможет обеспечить необходимыми материалами как многоквартирные, так и частные дома, социальные и общественно-деловые объекты. Для застройщиков и государственных заказчиков предприятие даст возможность сократить графики работ в два раза, а для будущих покупателей гарантирует заводское качество сборки и отделки после ввода в эксплуатацию», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский по итогу осмотра предприятия.

В рамках рабочей встречи зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский и президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина обсудили возможности сотрудничества по строительству социальных объектов: фельдшерских пунктов, пожарных станций, культурно-досуговых учреждений и других. 
Как отмечает Геннадий Щербина, применение модульных конструкций позволяет повысить темпы строительства и сократить сроки строительства на 20-50% при повышении качества готового здания. В первую очередь за счет префабрикации будущего объекта до 85% и применения технологий лазерной сварки, что дает возможность гарантировать заводское качество сборки, отделки и установки инженерного оборудования.
Производственный комплекс объемно-блочных конструкций ПК ОБК расположен в индустриальном парке Горелово в Ленинградской области. Завершение строительства основного корпуса запланировано на 2024 год, а в начале 2025 года появятся ж/д инфраструктура и оборудованная территория для временного хранения и отгрузки готовой продукции. Проектная мощность производственного комплекса составит до 1 000 объемно-блочных конструкций в год.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-12-2022, 17:02
В Сясьстрое построили дом для 195 жителей аварийных бараков
11-09-2023, 15:02
В Ленобласти открылось производство автоприцепов
8-06-2023, 17:31
В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал
29-01-2020, 15:24
Безопасность Ленобласти под контролем
27-07-2020, 13:15
В Ленобласти заложен киль пограничного сторожевого корабля
8-02-2023, 11:42
В Сертолово избавляются от долгостроев

Происшествия на дорогах

0
107
Вчера, 23:05
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в выполняющий дорожные работы трактор
0
103
Вчера, 11:45
В Невском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате
0
168
11-09-2023, 22:30
На Разъезжей улице водитель каршеринга протаранил три припаркованных автомобиля
0
148
11-09-2023, 18:00
В Ленобласти в пригородный автобус въехала “Газель Некст»
Наверх