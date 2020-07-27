В Ленобласти заложен киль пограничного сторожевого корабля

«Выборгский судостроительный завод — одно из градообразующих предприятий, поэтому для нас важна загруженность завода заказами, это дает гарантии стабильного заработка для его работников и налоговые отчисления в местный и областной бюджеты. Выборгский судостроительный завод — предприятие с давней историей, где строились суда разного назначения, и сегодня открывается еще одна, новая страница его истории», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в приветственном слове на церемонии закладки корабля.

Сторожевой патрульный корабль будет строиться по заказу Федеральной службы безопасности РФ.

Первый заместитель Директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов отметил, что новый современный патрульный корабль будет гарантировано решать задачи безопасности нашей страны в Арктике.

Пограничный сторожевой корабль 1 ранга «Пурга» имеет высокий ледовый класс. Он будет построен по проекту 23550 «Ермак» АО «ЦМКБ «Алмаз» – одного из ведущих отечественных конструкторских бюро. Судно будет оснащено современным вооружением, имеет высокий класс автоматизации и высокий уровень комфорта команды, что позволит ему нести круглогодичную службу в арктических морях России. Планируемый срок сдачи корабля — 2024 год.

Справка

ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») – одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России. С момента основания (1948 год) верфь построила около 250 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений.