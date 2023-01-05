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Питерец.ру » Экономика » Экспортеров продолжат поддерживать

Экспортеров продолжат поддерживать

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Смольном намерены и дальше поддерживать предприятия-экспортеры

«Питерец.ру» сообщает, что компании, занимающиеся экспортом различной продукции, получили в 2022 году помощь в размере 83 млн руб. Это на 40% больше, нежели в 2021 году.

Помощь оказывалась петербургским предприятиям, которые были вынуждены перестраиваться из-за изменившихся условий. Компаниям пришлось искать новые пути, выстраивать оборвавшиеся цепочки и нести дополнительные расходы. Поэтому правительство Петербурга оказало помощь.

Такая поддержка продолжится и в 2023 году. В нынешних реалиях политика влияет на бизнес. Компании вынуждены адаптироваться к новой для себя реальности. Так что предприятия нуждаются в финансовой поддержке со стороны властей. В Смольном хорошо понимают эти реалии.

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