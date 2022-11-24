«Питерец.ру» сообщает, что одна из компаний Петербурга была оштрафована на 460 тыс. руб. В такую сумму суд оценил ущерб, связанный с порчей деревьев. Проблема возникла во время строительных работ на ул. Типанова.

Нарушение было выявлено комитетом по благоустройству, представители которого обратились в прокуратуру. Данный факт был подтвержден, после чего последовало обращение в суд. Иск прокуратуры был удовлетворен. Теперь виновная организация вынуждена заплатить штраф.

Как говорится, не надо было портить деревья. Слова о необходимости беречь природу часто воспринимаются без должной меры серьезности. Но такое отношение иногда приводит к печальным последствиям. Портишь зеленые насаждения – заплати штраф.