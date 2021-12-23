Уничтожили газон – заплатите

Так получается, что решение одних проблем иногда приводит к возникновению других. Подобные ситуации происходят и при выполнении ремонтных работ. Как говорится, что-то ремонтируем, а иное разрушаем.

Именно это произошло во время ремонта на набережной Мартынова. Компания «Стройинвест», выполнявшая работу, уничтожила газон площадью 288 кв. метров. В той зоне были разложены стройматериалы и размещена техника. К тому же работы осуществлялись без специального разрешения.

В итоге в дело вмешались представители прокуратуры. Они обратились в суд с требованием наказать нарушителей. Теперь «Стройинвест» будет вынуждена заплатить 345 тыс. рублей. Подрядчика обязали возместить причиненный ущерб.