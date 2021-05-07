Рыба оказалась слишком маленькой

Размер промыслового судака должен быть не менее 40 см. Если рыбная компания вылавливает экземпляры меньше, она нарушает требования закона, что приводит к определенным последствиям.

«Питерец.ру» сообщает, что суд Красносельского района оштрафовал компанию «РК Прогресс». Рыбак этой организации выловил из Финского залива слишком мелких судаков. Это 14 рыб длиной меньше 40 см. Данное нарушение было выявлено представителями ФСБ.

Рыбная компания отказалась возмещать ущерб. Поэтому пограничное управление ФСБ было вынуждено обратиться в суд. Поскольку суд признал факт незаконности улова и постановил ответчику выплатить штраф, «РК Прогресс» придется выполнить данное требование. Общий размер штрафа составил 46279 руб.